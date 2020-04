Påsken er den tiden på året hvor nordmenn spiser mest egg, og i år er intet unntak.

Ha gjerne en bolle eller kurv med noen egg stående på kjøkkenbenken. Det er en fordel å bruke tempererte egg til både baking og koking. Tempererte egg sprekker ikke så lett under koking, og de blir enklere å skrelle.

Slik koker du perfekte egg:

Bløtkokt: 3-6 min

Smilende egg: 6-8 min

Hardkokt egg: 8-10 min

Koketidene avhenger av størrelsen på egget. Skyll eggene raskt i kaldt vann etter koking, slik at de ikke fortsetter å koke/stivne.

Tips: Sprekker eggene allikevel, ha litt salt eller eddik i kokevannet. Dette lærte jeg av min bestemor.

Tips til servering av bløtkokte og smilende egg: «Kutt» av toppen på egget i eggeglasset og smaksett med det du selv liker, her er noen forslag:

Ansjos/sild og kruspersille

Tynne strimler med røkt laks/ørret

Sprøstekt bacon eller sprøstekte strimler av spekepølse eller pølsebiter

Majones og reker

Kaviar og finhakket løk

Arme riddere til 4 personer:

Arme riddere er en fin måte å bruke tørt brød til fristende påskefrokost, dessert eller et lite mellommåltid.

Dette trenger du:

4 tykke skiver loff eller halvgrovt brød

2 egg

2 dl melk (eventuelt 1 dl melk og 1 dl fløte)

1 ss sukker

1⁄2 ts malt kardemomme eller 1 ts vaniljesukker

1 ts malt kanel

1-2 ss smør til steking

2-3 ss sukker til karamellisering

Slik gjør du det:

Visp egg lett sammen med sukker, melk og krydder. Hell blandingen i et fat med kanter. Legg loffskiver i røren og la dem bli gjennombløte. Ta opp loffskivene og stek dem i litt smør i en stekepanne på middels varme.

Stek på begge sider til de er pent gylne, dryss på sukker og karamelliser til skivene begynner å bli sprø, uten å bli brent. Server arme riddere med rørte bær eller syltetøy.

Ønsker du å feire ekstra, kan du legge på liten kule av vaniljeis eller litt vispet krem.

Speilegg i brødskive



Bruk gjerne grovt brød. Stikk hull i en halvtykk brødskive. Bruk et glass eller et pepperkake-hjerte-form. Stek brødskiven gyllen i smør, snu, knekk et egg (ikke for stort) i hullet og stek videre til hviten har stivnet.

Farge på eggene

Hva med å fargelegge eggene? Legg det gule/røde skallet fra løk i kokevannet, det vil gi en fin gyllen farge på