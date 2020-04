Til denne retten kan du velge mellom vilt, lam eller storfe.

Denne oppskriften er beregnet til fire personer, men kan enkelt lages til flere. Beregn cirka 180-200 gram benfritt kjøtt per person.

Tips: Denne gryteretten er glutenfri, dersom kraften ikke har spor av hvetemel. For en melkefri rett, kan du bytte ut smøret med olje eller margarin uten melk. Erstatt rømme med et melkefritt produkt, for eksempel Gryr fra Tine.

Synes du «sausen» blir for tynn, kan du jevne den ut med litt maisennamel.

Dette trenger du til 4-6 personer:

Ca 800 g benfritt grytekjøtt fra storfe, lam eller vilt (velg gjerne fettmarmorert kjøtt)

3 ts tørket timian

5-6 knuste einebær

3 ss tomatpuré (kan sløyfes)

Ca 7-8 dl viltkraft/okse eller lammekraft

8-10 sjalottløk, eventuelt 2-3 løk i båter

5 skiver sellerirot

6 gulrøtter

1 beger seterrømme

Ca 1-2 ss rognebærgele ev rørte tyttebær

Ev maisennamel utrørt i litt vann til jevning

Salt, grovmalt pepper

Smør til steking

a 400 g valgfri skogssopp

Stekt eller kokt rosenkål som tilbehør

Slik gjør du det:

Skjær kjøttet i store terninger. Brun smør i en stekepanne (brun i 2-3 omganger, det vil si ikke for mye kjøtt i pannen av gangen, da får du fin bruning på kjøttbitene).

Legg kjøttet over i en gryte. Krydre med salt, pepper og timian. Tilsett tomatpuré og surr et par minutter. Tilsett kraften til den står rett i underkant av kjøttet. Kok opp og la trekke (ikke koke) i 15-20 minutter.

Rens og del gulrøtter og sellerirot i biter (ca 2x2 cm). Grønnsaker og løk kan med fordel brunes i litt smør i en stekepanne før de tilsettes i gryten. Kok opp og la trekke i 50 minutter til 1 time.

Trekketid er avhengig av hvor seigt kjøttet er. Best resultat er å bruke lav temperatur over lang tid (2-3 timer), da får kjøttet best konsistens og grønnsakene koker ikke i stykker.

Smak til med rognebærgele eller rørte tyttebær, salt og pepper og ev frisk timian. Om nødvendig jevn med litt maisennamel utrørt i litt kaldt vann.

Del soppen i båter. Stek i tørr stekepanne til «vannet» fra soppen fordamper. Tilsett smør, dryss på salt og pepper og stek videre til soppen er gyllen.

Dryss over gryteretten ved servering.

Server med kokte poteter eller potetmos av mandelpoteter.

Mandelpotetmos:

Skrell og del 10-12 mandelpoteter og 2-3 skiver sellerirot i biter. Kok møre i usaltet vann. Hell av kokevannet. Tilsett smør og mos til en grov pure. Smak til med salt, pepper og revet muskatnøtt.