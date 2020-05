På gutterommet på Sotra utenfor Bergen, gjør Mahmoud Eisawi (22) seg klar for å lage innhold til sine 2,5 millioner følgere på YouTube. I bakgrunnen står lillesøsteren, Sarah (11), som ofte dukker opp i videoene som Mahmoud lager til følgerne sine.

– Da jeg lagde innhold til YouTube-kanalen min, kom hun alltid inn for å bli med på videoene mine, forteller Mahmoud til TV 2.

Den 22 år gamle bergenseren er en YouTube-stjerne i den arabiske verden. Samtidig har han i underkant av to millioner følgere på Instagram, som er mer enn influenserne Sophie Elise Isachsen, Jørgine Vasstrand og Vegard Harm til sammen.

Til tross for dette, er Mahmoud Eisawi ikke et kjent navn i Norge.

SOSIALE MEDIER: Eisawi har over 2,5 millioner følgere på YouTube, og over 1,8 millioner følgere på Instagram. Foto: Privat

– Jeg både snakker og skriver arabisk på sosiale medier - selv om jeg kan flytende norsk. Men arabisk er morsmålet mitt, så det var mest naturlig for meg å gjøre det slik. Det er også annerledes humor enn vestlig humor, forteller han.

Rød løper og fans

Kontrasten er stor fra da 22-åringen kom til Norge sammen med familien på grunn av krig - til livet på rød løper fra sin siste tur til Midtøsten. Han forteller at flesteparten av følgerne kommer derfra.

– Har du vurdert å dele innhold på norsk?

– Jeg har tenkt på det, ja. Men jeg har ikke kommet så langt ennå.

Mahmoud viser flere videoer fra sin siste tur til Palestina. Der ser man store folkemengder, som prøver ivrig å få bilder med bergenseren. Andre videoer viser gaver fra fans, rød løper og intervjuer.

– Jeg kunne ikke tro selv at det var ekte. Jeg måtte stoppe opp, puste litt og forstå hva som faktisk skjedde.

På Torgallmenningen i Bergen derimot, er det nesten ingen som kjenner ham igjen.

– Jeg liker det egentlig best slik.

Inntekt og spons

På gutterommet til Mahmoud på Sotra henger det flere YouTube-priser på veggene. Den ene fikk han for å ha passert én million følgere. Det er også her Mahmoud bruker timevis på å lage og redigere innhold fra reiser, vlogger, sketsjer og utfordringer fra følgerne.

Drømmen er imidlertid å bli skuespiller.

– Jeg liker å være foran kamera. Det er målet egentlig – å bli skuespiller.

Inntekt får han basert på antall seere og reklameinntekter. I tillegg får 22-åringen sponset produkter.

Underveis i intervjuet viser det seg at Mahmoud kanskje ikke klarer å holde på YouTube-tronen for alltid i familien. Den elleve år gamle søsteren, Sarah, har nemlig passert over én million følgere på YouTube.

At over én million mennesker følger med på henne, skremmer ikke elleveåringen.

– Det er både kult og gøy, avslutter hun.