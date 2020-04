Hytta havnet i skuddlinjen i krigen mot koronaviruset da regjeringen innførte forbud mot å overnatte på fritidsboliger i midten av mars.

I kommentarfeltene raste det mot både hytteforbudet og mot folk som vil dra på hyttene sine.

Ordfører i Trysil kommune, Erik Sletten (Sp), opplever at det var et lite mindretall som sto for de harde frontene.

– Det er ergelig selvsagt at man ikke får brukt hytta. Mitt inntrykk er at det var et lite mindretall som var krasse i kritikken. Når man tar det innover seg, skjønner folk at hytta ikke er viktig i den situasjonen vi er i nå, sier Sletten til TV 2.

20. april oppheves hytteforbudet, men regjeringen fraråder fremdeles alle unødvendige fritidsreiser.

Dersom hytta ligger i en annen bo- og arbeidsmarkedsregion enn der man bor, regnes hytteturen imidlertid som en unødvendig fritidsreise, påpekte helseminister Bent Høie (H) tirsdag.

– De forstår

Tusenvis av nordmenn tilbringer vanligvis påsken på fjellet på hytta. Forbudet setter imidlertid en stopper for det, og Trysil-ordføreren sier at hans inntrykk er at hytteforbundet følges. I Trysil er det nesten 7.000 hytter.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger fra hytteeiere. De forstår situasjonen, og de er opptatt av hvordan det går med lokalsamfunnet, sier ordfører Sletten.

Også ordførere i andre store hyttekommuner i Sør-Norge som TV 2 har vært i kontakt med, sier at forbudet følges.

Ordfører Anita Ihle Steen (Ap) i Ringsaker kommune sier til TV 2 at det er veldig stille i kommunen. I kommunen er det over 7000 hytter. Den samme tilbakemeldingen har ordfører Jonny Liland (Ap) i Suldal kommune, hvor det er nesten 4300 hytter.

Skryt

– Vi har ingenting å utsette annet enn å skryte for at folk følger hytteforbudet og oppfordringen om å holde seg hjemme. Vi har en marginal økning i dagsturister som går på ski og reiser hjem igjen. Alle bidrar i den nasjonale dugnaden, sier Liland til TV 2.

Ordfører Petter Rukke (Ap) i Hol kommune sier det er stille og rolig i hele Hallingdal. Han sier at mobilaktiviteten i kommunen ligger under en normal hverdag da bedrifter er stengt, og det er generell mindre aktivitet i kommunen.

– Jeg er veldig fornøyd med hvordan hyttefolkene har etterlevd forbudet og håper de kommer tilbake når ting blir normalt igjen, sier Rukke.