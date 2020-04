– Jeg er gal nok til å tro at jeg skal kunne klare det, sier Riise.

Den tidligere venstrebacken snakker om hvor han ønsker å være om fem år.

Brede Hangeland har satt seg ned med en av tidenes beste norske fotballspillere. Side om side spilte de på landslaget og har til sammen 201 kamper for Norge. Riise topper adelskalenderen med 110 kamper. Hangeland måtte gi seg med 91 opptredener med flagget på brystet.

Nå snakker de to om fremtiden. Hangeland lurer på hvor Riise befinner seg om fem år.

– Mitt mål er at da er jeg manager i Premier League, sier Riise, uten å smile.

– Om fem år?

– Sju, maks, svarer Riise.

Lang vei å gå

I dag er Riise hovedtrener i tredjedivisjonsklubben Fint Tønsberg. 39-åringen har signert en kontrakt på ett år, og ambisjonen er å lede laget opp en divisjon. Nå er samtlige i klubben permittert på grunn av Covid-19-viruset. Veien til Premier League er meget lang.

TRENERJOBB: Riise er hovedtrener for tredjedivisjonsklubben Flint Tønsberg

– Jeg vet jo at det er et hårreisende mål og at det er veldig få som blir det. Fordelen min er at jeg har et kjent navn, de vet at jeg er hardtarbeidende.

– Hvis noen andre enn deg hadde sagt akkurat det der, så hadde jeg tenkt at han var fra en annen planet, sier Hangeland.

– Men fordi du har en sinnssyk drive, så tror jeg at det finnes en sjanse, fortsetter Riises tidligere landslagskaptein.

– Men du er nødt til å få resultater med klubbene du trener. Du må ha et kontaktnettverk, noe jeg føler at jeg har. Til slutt så får du sjansen, sier Riise.

– Det verste som kan skje er jo at jeg ikke klarte det.

Konfliktfylt karriere

Helt siden oppveksten på Hessa utenfor Ålesund har Riise vært en som har tiltrukket seg oppmerksomhet, både på godt og vondt. Mannen med flest landlskamper for Norge har tidligere fortalt om en oppvekst preget av mobbing, han har sendt tekstmeldinger til flere enn hva godt var og havnet i slagsmål med landslagskollega John Carew på samling.

– Du har jo levd i en slags konflikt hele livet, egentlig. Kan du slå deg til ro nå?

– Det kribler jo av og til når jeg ser noen si ting i media, men jeg har roet meg. Jeg har blitt mer voksen. Jeg har en trenerjobb og jeg vil at folk skal se på meg som en seriøs trener. Da er det laget og gutta som er viktigst, ikke meg selv.

– Jeg har levd hele livet med at jeg er viktigst, men slik er det ikke lenger.

Roligere, men ikke helt tam

– Jeg har meninger nå også og jeg kjenner jo av og til at det klør i fingrene når jeg leser ting eller hører folk snakke om fotballkamper. Men nå klarer jeg å svelge det og ikke tenke så mye på det.

– Når jeg kommer til Eliteserien som trener, så blir det nok litt sprell igjen, sier 39-åringen og ler.