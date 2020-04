En arbeidsulykke kostet ham armen. Nå er han inne i sin 61. sesong for klubben i sitt hjerte

Selv innrømmer Engen at han nok har tenkt sitt, men at han har klart å holde det for seg selv.

Arne Halvorsrud har regnet ut at Engen har bidratt på rundt 10.000 Raufoss-treninger.

– Han har aldri fått lønn for dette, bare utgifter. Jeg må si det at Idrettsgallaen har gått glipp av noe som ikke har klart å dele ut en pris til Finn Engen hittil, sier Halvorsrud.

– Finn Engen er unik. Det finnes ikke maken, fastslår daglig leder Bent Dalby.

Selv er materialforvalteren av den litt rolige og forsiktige typen. Aller mest gleder han seg til korona-krisen er over, slik at han komme tilbake til sin faste rutine som materialforvalter for Raufoss sitt A-lag. Klubben spiller til daglig i 1. divisjon.

– Joda, jeg er sprek, men jeg begynner å kjenne at jeg har levd noen år, sier han.

– Men du skal ikke gi deg ennå?

– Det får helsa avgjøre, men det går ikke an å gi seg ennå, sier han.