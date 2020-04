Styrmann lager eget beredskapsutstyr

Inne på stasjonen til mannskapene på redningsskøyta «Sundt Flyer» i Svolvær går to stykk 3D-printere på høygir.

Ut kommer bøyler som skal brukes til å feste masker som skal beskytte mot dråpesmitte.

– 3D-printerne går kontinuerlig. Hver åttende timer er det bare å plukke av en bolk med bøyler fra hver av de. Selve montering tar jeg innimellom rutinejobben og oppdrag, forteller Jonas Johannesen, overstyrmann og redningsmann på redningsskøyta «Sundt Flyer» i Svolvær.

Designet egen versjon

Ideen kom da han hadde fri fra vakt og fulgte med på hvilket smittevernutstyr redningsskøytene skulle få ombord.

Han la merke til at det ikke kom ansiktsvisir.

PRINTER PÅ HØYGIR: Kapasiteten er 120 i døgnet. Foto: Jonas Johannesen/Redningsselskapet

Johannesen så at privatpersoner over hele verden produsert fester til ansikts-visir på dugnad for å dekke etterspørselen.

Hjemme hadde han tre 3D-printere. To av disse ble da flyttet til Redningsselskapets stasjon i Svolvær.

– Masker for beskyttelse mot dråpesmitte er vanskelig å få tak i, og de som eksisterte fungerte ikke ideelt for de mange bruksområdene til redningsmannskapene, forteller han.

Derfor har han designet en forbedret modell som er raskere å produsere og som gir mulighet til å produsere flere om gangen.

Visiret er lettere på vekt og det passer bedre til hjelmen de bruker under ulike oppdrag.

EGET DESIGN: Styrmann Jonas Johannesen har laget en modernisert utgave. FOTO: Jonas Johannesen/Redningsselskapet.

Han kan produsere opptil 120 stykker i døgnet.

– Da jeg begynte produksjonen og fikk snakket med HMS-sjefen i Redningsselskapet, var de veldig interessert i å få produsert flere også til de andre redningsskøytene, forteller Jonas Johannesen.

Skal lage 500 ansiktsvisir

Han har til nå sendt ut en pakke med 100 komplette visir til Redningsselskapet sentralt for distribusjon.

200 komplette bøyler venter på at visir skal bli levert.

– 3D-printerne går for fullt og produserer bøyler hele døgnet, helt frem til jeg får beskjed om at Redningsselskapet har fått nok, sier Jonas Johannesen

– Hva sier kollegaen dine på «Sundt Flyer» om produksjonen din?

– De er positive til at de får bedre beskyttelse under oppdrag. Utenom det har de nok ikke merket så mye til produksjonen, da montering har skjedd på kveldstid når det har vært rolig, sier redningsmannen.

100 BØYLER: Målet er å få laget 500 komplette ansiktsvisir. Foto: Jonas Johannesen/Redningsselskapet

Utstyret er lagd for bruk i Redningsselskapet og for deres ansatte.

– Redningsselskapet er glade for at vi har kreative og løsningorienterte ansatte som deltar på dugnaden, sier Eirin Heddeland, kommunikasjonrådgiver i Redningsselskapet.