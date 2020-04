Flere Premier League-klubber med blodrøde tall: – I forferdelig tilstand

Flere Premier League-klubber lider massive økonomiske tap grunnet det vedvarende koronaviruset.

Den engelske avisen, The Athletic, har gjort en dypdykkende analyse om hvor ille tilstanden faktisk er i de forskjellige klubbene.

Aller verst er det for lagene som rykket opp til Premier League i fjor.

– Å komme seg gjennom dette avhenger av en kombinasjon av flaks, kvikk styring, og hvilken tilstand du var i da det startet, skriver The Athletic.

Eksperter er sjokkerte

Den britiske avisen har samlet både økonomieksperter, professorer og finansmenn for å se over tallene til alle Premier League-klubbene. De ble mildt sagt sjokkerte.

– Regnskapet er forferdelig. For noen klubber falt tallene utfor en klippe før denne krisen startet, sier medgründer av finansanalysefirmaet Vysyble John Purcell.

Ekspert på sportsfinansiering ved Sheffield Hallam University, Dan Plumey, sier at det finansielle sjokket av koronaviruset har bragt fram nøyaktig hvordan bransjen er – og hvor mange klubber som må leve «hånd til munn».

Disse to har sammen med flere analytikere analysert alle klubbenes økonomi flere år tilbake i tid, helt fram til i dag.

– Mange av klubbene er i en forferdelig tilstand, sier Purcell.

Harry Arne Solberg er professor ved NTNU og har sportsøkonomi som forskningsfelt. Han mener billettinntekten gjør at klubber uten de største sponsoravtalene sliter mest.

– Klubbene har tre hovedinntektskilder. TV-rettigheter, sponsorer og billetter. Billettinntektene forsvinner jo inntil man er i gang igjen, og når inntektene forsvinner mister man helt klart mye. Alle klubber blør når aktiviteten stopper opp, sier Solberg til TV 2.

Forverring over tid

I følge Deloittes årlige gjennomgang av Football Finance i mai i fjor, har det vært en økning i lønns-/omsetningsgraden i Europas fem største ligaer – England, Frankrike, Tyskland, Italia og Spania. I Premier League steg tallet fra 55 prosent i 2016/2017 til 59 prosent tolv måneder senere.

Bournemouth, Everton og Leicester brukte alle mer enn 80 prosent av omsetningen på ansatte, mens halve ligaen brukte mer enn 70 prosent av inntekten sin på lønn – som automatisk hever røde flagg hos UEFA.

Men for noen klubber er tallene enda rødere. Lønns-/omsetningstallene for Aston Villa, Norwich City og Sheffield United enda dårligere, på henholdsvis 175 prosent, 161 prosent og 195 prosent, som er en katastrofesone for de som liker balanserte bøker og ryddige overskudd.