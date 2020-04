Det er veldig alvorlig hvis feil bevis blir brukt i straffesaker slik at uskyldige har fått uriktig avgjørelse. Det skal ikke forekomme. Det er bakgrunnen for at vi umiddelbart har gått ut med pålegg om stans av alle rapporter, også for å forhindre at noen blir feilaktig dømt, sier førstestatsadvokat Katharina Rise hos Riksadvokaten til TV 2.

Det ble først avdekket mulige feil i dataverktøyet CrashCube som Statens vegvesen bruker for å hente ut ulike type data fra kjøretøy som har vært involvert i en trafikkulykke.

Vegvesenet stanset bruken av CrashCube i mai i fjor, og Riksadvokaten la i desember ned forbud mot å bruke rapporter der verktøyet hadde vært brukt. Nå vokser saken i omfang.

– Gjennomgangen til Statens vegvesen og PwC viser at det kan være feil i andre dataverktøy også. Vi må være sikker på at disse rapportene og uttalelsene ikke brukes i løpende straffesaker, sier førstestatsadvokat Rise.

Pålegget fra Riksadvokaten kommer helt uavhengig av at en betrodd medarbeider i Statens vegvesen er suspendert fra stillingen og siktet for å ha manipulert data som er overlever til politiet.



– Våre foreløpige funn gir oss grunn til å tro at den ansatte kan ha gitt uriktige opplysninger til politiet i ulykkessaker. Dette er en forferdelig trasig sak som kan rokke ved troverdighethet og uavhengigheten til etaten, sa direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen til TV 2 i går.

Foreløpig kan ingen svare på omfanget eller antall saker. Riksadvokaten har bedt Statens vegvesen om en full oversikt over hvor mange rapporter og saker som er løpende i de ulike politidistriktene akkurat nå.

– Vi har også bedt Kripos varsle politidistriktene om rettskraftige saker de har kjennskap til og politiet må vurdere om det er aktuelt å gjenoppta disse, opplyser Katharina Rise.

Ifølge Riksadvokaten haster dette arbeidet.

– Vi har bedt om fortløpende tilbakemeldinger for å sikre oss at alt gjøres for å snu alle steiner i denne saken. Det er et omfattende arbeid, sier Rise til TV 2.

Den vegvesen-ansatte pågrepet i forrige uke. Han skal ifølge Kripos over lengre tid ha manipulert data som er overlevert politiet i gransking av alvorlige trafikkulykker.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, opplyser mannens forsvarer, advokat Harald Jahren til TV 2.