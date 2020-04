Skoleåpningen: – Mange er veldig bekymret og redde nå

Tirsdag holdt statsminister Erna Solberg en pressekonferanse der hun annonserte at vi nå starter med en gradvis åpning av samfunnet.

Fra etter påske skal barnehager åpne igjen, det samme skal skolenes 1. -4. trinn. Skoler og barnehager får en uke på seg etter påske, fram til 27. april, til å forberede åpningen.

Men mange av dem som jobber i barnehager og skoler er nå bekymret, bekrefter Utdanningsforbundet.

– Vi får mange spørsmål om praktiske ting som må på plass. Mange er også urolige og usikre, noen er redde, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, til TV 2.

Utdanningsforbundet organiserer både lærere og ansatte i barnehager.

BEKYMRET: Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Mange spørsmål

Handal sier det er mange spørsmål som må besvares før deres medlemmer vil føle seg trygge på jobb.

– Særlig våre medlemmer i barnehager er bekymret for hvordan de skal klare å drive på en måte som overholder smittevernsregler. Her trengs det opplæring, og vi trenger klare nasjonale retningslinjer, mener Handal.

I et Facebook-innlegg tirsdag kveld skriver kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) at det vil komme klare retningslinjer fra myndighetene for hva som er forsvarlig og godt smittevern for de yngste barna.

– Selvfølgelig vil vi måtte lage andre regler for å ivareta smittevernet ettersom barna er så unge. Derfor har vi satt ned en arbeidsgruppe som gjennom påsken skal komme med tydelige føringer for opplæring i smittevern og hvordan dette skal gå for seg, skriver Melby i innlegget.

PRESSEKONFERANSE: Kunnskapsminister Guri Melby og statsminister Erna Solberg under pressekonferansen tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Folkehelseinstituttet skal sammen med Utdanningsdirektoratet utarbeide en veileder for smittevern som er tilpasset hverdagen i barnehager, skolefritidsordninger og skoler.

Veilederen vil bli offentliggjort like etter påske.

– Så blir spørsmålet; klarer vi å overholde disse retningslinjene? spør Handal.

Han sier han er glad for at Solberg og Melby under pressekonferansen var tydelig på at det skulle være trygghet rundt dette når skolene og barnhagene åpner.

– Da trengs det et omfattende arbeid. Per nå er det ingen trygghet rundt dette, sier han.

– Må få opplæring

Forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund, sier at også de har blitt kontaktet av bekymrede lærere.

– Lærerne er urolig for å gå tilbake i arbeid, og den uroen er knyttet til smittevernet. Smittevern eller dette viruset har ikke akkurat vært en del av HMS-arbeidet i skolene. Det er hevet over enhver tvil om at de er redd for det, sier Finborud til TV 2.