Sadio Mané ble kjøpt av Liverpool i juli 2016, men allerede to år tidligere kunne han blitt hentet av Jürgen Klopp til Dortmund.

I en ny dokumentar om Mané, «Made in Senegal» fra Rakuten TV, åpner spiller og manager opp om det første møtet i 2014.

– Det var i Dortmund, og det var en veldig ung gutt som var der. Han satt med skjev baseballcaps og med den blonde stripen i håret som han fremdeles har. Han så ut som en rapper som nettopp hadde begynt. Jeg tenkte: «Dette har jeg ikke tid til». Laget vårt på den tiden var ikke dårlig. Jeg trengte en spiller som kunne håndtere ikke å starte alle kampene i starten, en jeg kunne utvikle, sier Klopp i dokumentaren, ifølge Daily Mail.

– Jeg pleier å ha en ganske god følelse av folk, men jeg tok feil. Jeg fortsatte å følge karrieren hans, og han hadde suksess i Salzburg. I Southampton var han dominerende, fortsetter Liverpool-manageren.

Mané husker at Klopp for seks år siden mente han så ut som en rapper.

– Jeg tror jeg gjorde mitt beste, så hva mer kan jeg gjøre? Det er en del av livet, og du vet aldri når mennesker krysser veier, men jeg tror han tok feil. Det var en erfaring for meg også. Jeg var nødt til å vise ham at jeg hadde mer, sier Liverpools lynving i dokumentaren, gjengitt av The Guardian.

Mané hyller Klopp i dokumentaren.

– Jürgen er en fantastisk trener. Han er alltid positiv, selv om vi har tapt. Han finner alltid de rette ordene for å presse deg til å gjøre det lille ekstra som gjør at du vinner igjen. Han vet hvordan han skal løfte spillere opp på et nytt nivå når de tror at de ikke kan bli bedre, sier senegaleseren.

Sadio Mané var med på å vinne Champions League med Liverpool forrige sesong. Denne sesongen styrer de røde mot sitt første seriemesterskap på 30 år, men Premier League er foreløpig stanset på grunn av koronaviruset. Med ni kamper igjen er Liverpool hele 25 poeng foran Manchester City.

Premier League-sesongen er utsatt på ubestemt tid.