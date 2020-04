Parterapeutens påskeråd til frustrerte familier: – Slik unngår du å bli drittlei

Psykologen og parterapeuten sier at mange nå forbinder partneren med stress og negativitet, og glemmer de positive sidene med hverandre.

Dette kan du gjøre selv

– Hva kan man selv gjøre for å unngå å få partneren langt opp i halsen?

– En kan se hele situasjonen i fra et fugleperspektiv og deretter akseptere rammene rundt dette. Man må gjøre det beste man kan ut ifra disse rammene. Det er lite vi kan gjøre med at vi må ha hjemmekontor og kanskje i tillegg ha hjemme-barnehage og hjemmeskole, men det er mye man kan gjøre med tankegangen rundt det, svarer hun.

Thorkildsen sier at når vi er mer på «alerten» enn før, gjør dette noe med toleransen vår overfor de vi omgås med hjemme.

– Prøv å se partneren din ut i fra et fugleperspektiv. Ikke ta alt personlig og ikke tenk at partneren din er en dårlig person. Å tenke på at det er situasjonen og ikke personen som gjør deg lettere frustrert enn før, gjør at forståelsen øker og misforståelsene reduseres. Det gjelder å se hele situasjonen, inkludert deg selv ovenfra, og i tillegg forstå hvordan partneren din har det innenfra. Det er ikke lett, men øvelse gjør mester, som det heter.

Late som om det er påske

– Hvordan kan par få det best mulig sammen i påsken?

– Et tips er å sette seg ned sammen og snakke om forventninger til påsken for å unngå skuffelser og krangling. Sett av både tid til aktiviteter med partneren eller familien både inne og ute, men klem inn en avtale der en, hvis mulig, kan ha eget pusterom.

Thorkildsen sier at det kan hjelpe å gå en daglig tur og lufte hodet, eller å lage noen påskeritualer, se på krimserier, løse påskenøttene, male egg eller spille kort.

Hun tipser om at selv om årets påske er annerledes på mange måter, så kan man late som.

– Gjør noe så banalt som å leke at dere er på påskeferie. Ha fokus på det som er fint, og sett et markant skille mellom hjemmekontor og hjemmeskole, og påskeferien dere nå fortjener. Ros hverandre hver dag for alt dere får til og sett pris på hverandre. Tiden er ikke inne for kritikk, vinne kamper og smelle med dører. Derimot er tiden er inne for gode gammeldagse ordene som tilgivelse, forsoning og barmhjertighet, sier hun.

– Er det dårlig timing at så mange fridager kommer rett etter tre uker karantene? Eller er det bra for forholdet?

– Dette kommer an på mange faktorer. Er paret uten barn og stormforelsket? Da tenker jeg at de stort sett klarer seg fint, men kanskje de blir brått kjent med de litt mindre positive sidene også, sier Thorkildsen og ler.

– Hvis paret derimot har et negativt samspill og kommunikasjonmønster, og har hatt det over tid, så er det dårlig timing å tilbringe livene i denne situasjonen med hjemmekontor og eventuell hjemmeskole. I tillegg vil kanskje noen oppleve å miste jobben eller å bli permittert, og da blir økonomi en ekstra bekymring oppe i det hele som kan gjøre at parforholdet får nok en utfordring, sier hun.

Thorkildsen sier også at denne tiden kan være bra for å reparere et forhold igjen.

– Såfremt paret er bevisste på hvordan de kan gjøre det, så er det mulig. Klarer de å komme gjennom krisen sammen, så styrker det sannsynligvis kjærlighetsbåndet dem imellom, sier hun.

Fokuset er flyttet til detaljene

– Hvorfor krangler vi om små detaljer når vi er hjemme i karantene?

– Jeg tror vi alle kjenner på noe lavere frustrasjonsterskel om dagen, og jeg mener at dette er helt normalt ut i fra den pressede situasjonen vi er i. Når vi er hjemme i karantene så blir dette vår lille verden og da legger vi nok mer merke til alle detaljene rundt oss enn før og har fokuset vårt 100 prosent konsentrert på alle situasjonene i hjemmet som utspiller seg fra minutt til minutt.

Hun forklarer at den ene gnisningen etter den andre kan føre til en eksplosjon.

– Før hadde vi gjerne et såpass travelt liv utenfor hjemmet at vi var mer eller mindre distrahert i fra slike detaljer og de ble uvesentlige. Eventuelt så kan dette med å kjenne på at man ikke har så mange muligheter til å være sosial, muligheter til å ventilere, bruke arenaer utenfor hjemmet til å selvregulere oss og få ting mentalt på avstand, gjøre at eventuelle frustrasjoner man har inne i seg, nå blir tatt ut i hjemmet.

Læringsarena for kjærester og par

– Er det egentlig noe positivt med å være hjemme i karantene sammen? Hva er i så fall positivt?

– Både ja og nei. Det kommer an på hvilken situasjon man befinner seg i, kvaliteten i forholdet og evnen til å samarbeide. Optimistisk sett blir det kanskje en læringsarena for noen par som brått må lære seg bedre kommunikasjonsferdigheter og konflikthåndtering i løpet av perioden og blir på en måte tvunget til å bli mer kjent med hverandre på nye måter og i tillegg sette ord på hva man virkelig føler og måten man formidler det på, sier hun.

Hun sier at par nå i større grad kan forstå at det er spesielt viktig å være gode og rause med hverandre, og å spille på lag.

– Det krever at parene er innstilt på å få dette til sammen og at de er i stand til å revurdere måten de kommuniserer behovene sine til hverandre på. Gjentar de derimot et destruktivt samspillmønster som bare eskalerer, så kan karantenen skade forholdet ytterligere, og i verste fall går det ut over barna som kan bli vitne til verbalt misbruk. Oppfordringen min er å søke hjelp i god tid før en kommer så langt. Hvis vi er litt føre var nå og gjør det ytterste for å samarbeide, så trenger ikke karantetiden i fremtiden bli til det verste minnet par har.

– Skru forventningene mange hakk ned

– Hvis du skal gi slitne ektepar/samboere ett råd til hvordan de skal overleve påsken sammen, hva ville det vært?

– Snakk om forventningene til påsken sammen, eventuelt skru forventningene mange hakk ned. Vi kan ikke forvente at årets påske blir som før, og dette må man finne aksept for. Finn ut hva dere begge ser for dere og bli enige i forkant. Lytt til hverandre, og da mener jeg å forstå det underliggende behovet og følelsen som ligger bak det behovet. Ikke avbryt partneren, unngå å gå i forsvar, ikke kritiser eller vis forakt for hva partneren foreslår, men vis forståelse og åpenhet for forslagene og inngå kompromiss. Et forhold er gi og ta.

Hun sier at det er viktig å ha fokus på vennskapet.

– Gi mer enn du tar. Da er det større sjanse for positive emosjoner og dermed mer romantikk senere i løpet, sier hun.

Hun mener at de daglige valgene man tar nå, utgjør summen av påsken 2020.

– Vil dere at det skal bli til et vondt minne som i «husker du den jævlige koronapåsken i 2020?» eller vil dere at det skal huskes som noe som tross alt var fint i en meget spesiell situasjon, spør hun.