Natt til onsdag meldte politiet i Møre og Romsdal om en trafikkulykke i Ålesund.

En bil med to personer var involvert i ulykken.

Til Dagbladet bekrefter Erland Bakke, John Arne Riises manager, at det var Riise og datteren hans som var involvert i ulykken.

– Han kjørte sin datter Ariana hjem til Ålesund. Rett før ankomst var det en hindring i veibanen som medførte at John Arne Riise svingte raskt til venstre og kolliderte med autovernet, skriver Bakke i en epost til Dagbladet.

Politiet meldte etter ulykken at det ikke dreier seg om store personskader, men at begge de involverte ble kjørt til sykehus for sjekk.

Bilen er ikke kjørbar etter ulykken.

Det er opprettet sak på forholdet.

Til Dagbladet sier operasjonsleder Sindre Molnes i Møre og Romsdal at det ikke er mistanke om promillekjøring eller noe annet straffbart.