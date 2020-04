Tirsdag ble millionbyen Wuhan åpnet etter flere måneder med portforbud.

Det var feiring i byen når veiene åpnet for trafikk ved midnatt kinesisk tid. Også fly- og togforbindelsen med resten av landet ble startet opp igjen.

Innbygerne i Wuhan kan forlate byen for første gang på 76 dager.

– Det er som å bli frigjort, sier 51 år gamle Zhang Kaizhong til The Guardian.

– Savnet henne så mye

For å hindre den raske spredningen av viruset innførte myndighetene 23. januar strenge restriksjoner og portforbud. Siden det har ingen kunnet forlate byen.

– Jeg har ikke sett kona på over 70 dager. Jeg har savnet henne så mye, sier Kaizhong til The Guardian.

Zhang Kaizhong var på besøk i Wuhan dagen før byen stengte og ble derfor fanget når portforbudet ble innført. Tirsdag sitter han i bilen og skal endelig kjøre ut av byen.

– Jeg gleder meg utrolig mye til å se henne, sier Kaizhong.

For å komme seg ut av byen må man vise et bevis på at man er frisk. Beviset er en qr kode man har på mobilen som er knyttet til siste godkjente helsesjekk. Alle har en egen unik kode, skriver BBC.

MUNNBIND: De fleste i Wuhan bruker fortsatt munnbind når de er ute Foto: Noel Celis

Lysshow og feiring

Myndighetene i byen bestemte at det skulle lages stor feiring når byen ble gjenåpnet. På flere sosiale medier har det vært nedtelling til den store dagen.

I byen var det lysshow og på flyplassen og busstasjonene var det dekorert med pynt. Skyskraperne i sentrum var lyst opp med ordene "Hello, Wuhan".

I byen var det ingen tvil om at folk var glade for å endelig kunne bevege seg fritt igjen.

TOGSTASJON: Mange sto i kø for å ta toget ut av Wuhan. Foto: Noel Celis

– Etter alle disse ukene har endelig Wuhan åpnet igjen, sier Lu til The Guardian.

Ingen nye dødsfall

Tirsdag kunne Kina for første gang siden utbruddet begynte si at det ikke var rapportert noen nye dødsfall det siste døgnet.

Smittetallene har også vært lave de siste ukene. Det har ført til at Kina nå begynner å slippe opp på de stenge tiltakene i noen byer.

Det er derimot ikke alle kinesiske byer som opplever samme utvikling som Wuhan. I Beijing ble det mandag rapportert om 31 nye koronatilfeller. Myndighetene har derfor sagt at de vil innføre nye og strengere tiltak i byen for å få kontroll på smittet.