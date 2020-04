Smittetallene peker i riktig retning – her er tallene som går feil vei

Han jobber i dag på FHIs avdeling for psykisk og fysisk helse, og mener spesielt det er grunn til å tro at folks psykiske helse blir mer utsatt som følge av de strenge tiltakene.

– Barn med kreft får behandling

Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg forteller at FHI ser med uro på rapportene fra enkelte akuttmottak om færre innleggelser.

– Vi er bekymret for om enkelte lar være å oppsøke helsehjelp for alvorlig sykdom, men kan ikke i dag si om dette er tilfelle, sier Stoltenberg.

FHI-direktøren sier at langvarige utsettelser av behandling og kontroller kan bety et etterslep for helsetjenestene.

– Det blir viktig å balansere hensynet mellom nødvendige smitteverntiltak og covid-19 relaterte driftstilpasninger og annen nødvendig helsehjelp, sier Stoltenberg.

Hun forteller også at i helseforetakene er konsultasjoner for pasientgrupper i alle aldre, både barn, voksne og eldre blitt utsatt eller avlyst for å frigjøre kapasitet, men helt nødvendige undersøkelser og behandling som for eksempel cellegiftbehandling gjennomføres som planlagt.

BALANSEGANG: FHI-direktør Camilla Stoltenberg mener det er viktig å balansere nødvendige smitteverntiltak med annen nødvendig helsehjelp. Foto: Lise Åserud

– Er det grunn til å tro at vi flere kommer ut av dette med psykiske problemer?

– Dette har vi ikke klare svar på ennå. For mennesker som er i behandling for psykiske problemer kan tilgang til behandler være mer utfordrende nå enn før. Sårbare barn og unge kan være spesielt utsatt når barnehage og skole stenger og når hjelpetjenestene er mindre tilgjengelige, sier FHI-direktøren.

– Hva tenker dere om at «mange planlagte kontroller for barnekreft falt bort»?

– Barn med kreft får nødvendig og tilstrekkelig behandling. Barn med gjennomgått og ferdigbehandlet kreft eller på vedlikeholdsbehandling går til poliklinisk oppfølging, og det er slike kontroller som er utsatt eller falt bort. Sykehusene tar kontakt med familiene på telefon i forkant og avklarer om barnet har behov for å bli sett på sykehuset, sier Stoltenberg.

– Urolige for at koronakrisen får utslag på kreftstatistikken

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, sier koronakrisen medfører usikkerhet i dobbel forstand.

UROLIG: Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen. Foto: Lise Åserud

– De er redde for å bli smittet av viruset og engstelige for at de ikke får kreftbehandling som planlagt. Vi har stor pågang fra pasienter og pårørende med spørsmål, og opplever at de trenger oss mer enn noen gang, sier Ross til TV 2.

Hun sier de er glade for at det nå planlegges for mer normal drift.

– Samtidig ser vi at mange kreftpasienter ikke møter opp til behandling eller kontroll fordi de er redde for å bli smittet. Det er problematisk og svært bekymringsfullt. Vi må alle gjøre mer for å trygge disse pasientene.

Kreftforeningen er bekymret for at flere nå vil få kreft.

– I tillegg til at flere ikke tør å møte opp til kreftbehandling, så oppsøker folk legen i mindre grad enn før og flere screeningprogrammer, som mammografi, er satt på vent. Det gjør at færre oppdager potensielle alvorlige sykdommer som kreft. Konsekvensene på sikt kan bli en skremmende bølge av helseproblemer, og at noen fremtidige kreftpasienter kan få dårligere prognoser, sier Ross.