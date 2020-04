Døren inn til Wyckoff Heights Medical Center i Brooklyn går opp, og ut kommer to sykepleiere med hver sin båre.

I fullt dagslys triller de to koronavirus-ofre inn i en lastebilcontainer med fryselager, som står parkert utenfor sykehuset.

Siden så mange i New York dør av koronavirus akkurat nå, har ikke sykehuset noe annet valg enn å oppbevare likene i en container inntil videre.

Folketomt

– Man ser jo kjølecontainerne, og av og til ser du likposene. Likevel er det fraværet av ting som gjør det uhyggelig. Det er folketomt, og føles ikke som New York, sier Max Schaid, som bor i Brooklyn, til TV 2.

Over 3.000 har mistet livet bare i New York City, som følge av pandemien. Regner man med resten av delstaten er tallet over 5.000.

Forsvarsdepartementet skal i alt sende 85 containere til New York, og det er ikke bare ved Wyckoff Heights de er utplassert. Det står nå lignende containere foran alle de største sykehusene i byen.

– Det er veldig deprimerende. De er jo 15 meter lange, og her står det to av dem. Det er jo 30 meter med frysere med lik. De sier at dette kommer til å bli den verste uken også, sier Schaid.

Episenter

New York er den byen i USA som er blitt hardest rammet av koronaviruset. Myndighetene sier de antar at smittetoppen vil komme i løpet av de nærmeste dagene.

– Et par av vennene våre har havnet på sykehus, sier Lee Tomboulian til TV 2.

Han er musiker, og har mistet deler av inntekten sin som følge av de drastiske tiltakene om å stenge ned skoler og butikker. Likevel regner han seg selv som en av de heldige, siden verken han eller kona er blitt syke.

Tiltakene, som har fått navnet NY Pause, har blitt forlenget til 29. april.

– Jeg tror dette kommer til å bli et stort sjokk, slik som den store depresjonen, sier han.

Under den store depresjonen på 1930-tallet steg arbeidsledigheten i USA til nesten 25 prosent. Flere amerikanske medier skriver at USA kan være på vei mot like dystre tall i løpet av de neste månedene.

Midlertidige begravelser

Tirsdag ettermiddag amerikansk tid kunngjorde New Yorks guvernør Andrew Cuomo at 713 personer mistet livet det siste døgnet. Det er det høyeste antallet hittil i New York under pandemien.

Så mange dødsfall klarer ikke begravelsesbyråene i New York å håndtere, selv om de nå holder døgnåpent.

Under en pressekonferanse denne uken fortalte ordfører Bill de Blasio at det nå er aktuelt med midlertidige begravelser for de døde.

– Vi kommer kanskje til å måtte holde midlertidige begravelser så vi kan forholde oss til hver berørte familie på et senere tidspunkt, sier de Blasio.