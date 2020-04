Fungerende marineministeri USA, Thomas B. Modly, som har den mektigste sivile stillingen i forsvarsgrenen, vil si opp jobben sin, og gjør helomvendig, etter massiv kritikk.

Det hele startet da kapteinen på det amerikanske hangaskipet USS Theodore Roosevelt, Brett Crozier, varslet om koronautbrudd om bord. Kapteinen ønsket å sette 90 prosent av mannskapet på land, og varslet om dette til marineledelsen i et brev.

Lekket lydklipp

Modly ga skipskapteinen da sparken, og anklaget han for å ha sendt notatet til for mange, noe som resulterte i at historien kom ut i media.

Da kapteinen forlot skipet, ble han hyllet av mannskapet sitt. Crozier har senere selv testet positivt for viruset.

Det som har skapt furore i den amerikanske offentligheten er et lekket lydklipp av marineministeren, som reiste til USS Theodore Roosevelt i Guam i etterkant av sparkingen. I klippet omtaler Croziers som «enten for naiv eller for dum» til å styre skipet overfor kapteinens tidligere mannskap.

I etterkant av dette har flere, deriblant en del demokratiske politikere, bedt han om å trekke seg.

Beklaget

Mandag gikk ministeren ut og beklager hendelsen.

– La meg være helt klar. Jeg synes ikke kaptein Brett Crozier er dum eller naiv, og har alltid trodd at han er det motsatte. Vi velger hangarskipoffiserene våre nøye. Kaptein Crozier er smart og lidenskapelig. Jeg tror at det er fordi han ikke er dum eller naiv at han sendte sin advarende e-post, med den intensjon om å få dette offentlig, for å trekke oppmerksomhet rundt situasjonen. Jeg beklager forvirringen dette ordvalget har skapt, sier ministeren ifølge CNN.

Nå ønsker han ifølge nyhetskanalen å si opp jobben. Hvorvidt oppsigelsen blir godtatt av forsvarsminister Mark Esper er uklart, ifølge Politico.

Ifølge CNN har den amerikanske marinen eller forsvarsdepartementet besvart deres henvendelser.