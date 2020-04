– Jeg fikk helt vondt i magen

– Da jeg satt og hørte på statsministeren og de sa 20. april for barnehager, fikk jeg helt vondt i magen. Det knøt seg. Jeg får helt klump i halsen bare av å tenke på det, sier Nilsen til TV 2.

Hun er barnehagelærer i Sarpsborg.

Barnehagene åpner 20. april, mens skolene gjenåpner fra 27. april for 1.–4. klasse og SFO.

– Jeg føler vi er forsøkskaniner, at vi dytter de små foran for å teste ut. De minste vil sitte på fanget, vi trøster dem, og de snørrer overalt. De skjønner jo ikke hvordan man driver smittevern, sier Nilsen.

Hun får støtte fra kollega Elise Mjelstad (33), som jobber i en barnehage på Askøy.

– Jeg er bekymret for at barna skal være smittebærere. Vi vet ikke nok om viruset ennå, og det er ikke lett å stå to meter fra et barn som trenger trøst, sier hun.

Også tidligere smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus Bjørg Andersen er kritisk til den tidlige åpningen av barnehagene.

– Jeg synes det er uforsvarlig. Barnehagebarn har ikke god kontroll på smitteverntiltakene. Regjeringen gambler med helsen til nordmenn som holdt dugnaden gående og har sittet musestille for å hindre spredning, sier hun.

Helseminister Bent Høie (H) bemerker at det vil bli laget egne smitteverntiltak for barnehagene.

– Hvordan skal barn klare å føye seg etter smitteverntiltak?

– Det er helt klart at man ikke kan ha en tometersregel i barnehagen og sosial avstand. Et barn som faller og slår seg, må bli trøstet og må få leke, men det skal lages gode systemer sammen med de som har erfaring med å jobbe i barnehagen, og de som kan smittevern, sier han.

Blant årsakene til at regjeringen valgte å åpne barnehagene først, er at små barn virker å spre smitte i mindre grad enn andre, forteller statsråden.

– Så vet vi hvor viktig det er for barn å gå i barnehage og skole, så man må vurdere forholdmessigheten. Våre fagmyndigheter har anbefalt en raskere åpning av barnehager og skoler enn det regjeringen har fått for, fordi vi har en føre-var-tanke, sier Høie.

Regjeringskollega Guri Melby (V) går lengre i å utpeke hvilke retningslinjer som blir gjeldende i barnehagen.

– Det kan være ulike tiltak som å dele opp barn i mindre grupper, hyppigere hygienetiltak, sørge for at man reduserer hvor mange de har kontakt med og at man tar i bruk ekstra areal for å spre ungene, sier Melby.