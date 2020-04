I Sør-Korea anses du som frisk fra koronaviruset dersom to tester med 24 timers mellomrom viser negativt resultat, skriver det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Det sørkoreanske smittevernbyrået (KCDC) opplyser at samtlige av de 51 personene ble erklært som fullstendig friske fra viruset, før de igjen positivt relativt kort tid etter.

Alle er fra byen Daegu, landets episenter for koronasmitten, eller fra nærliggende områder.

– Reaktivert

Smittevernbyrået tror ikke pasientene har blitt smittet på nytt, men derimot at viruset har reaktivert seg i cellene hos pasientene.

Samtlige var i karantene fram til de ble erklært friskmeldt.

Helsemyndighetene i landet har nå sendt et team til byen for å etterforskere sakene, men føler seg sikre i sin sak om at de ikke har blitt smittet på nytt.

– Vi ser et mønster av at virusnivået synker og øker igjen. Det bør gjennomføres en grundig undersøkelse for å se om nivået var lavt nok til å virke negativt, sier ekspert på smittsomme sykdommer ved Catholic University of Korea, Jegal Dong-wook, til det sør-koreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Færre smittede

Sør-Korea var det første landet utenfor Kina som opplevde en skarp økning i antall smittede av koronaviruset. Økningen i tilfeller skjedde etter en 61 år gammel kvinne nektet å la seg teste for viruset, for så å smitte flere i en religiøs sekt.

Antall tilfeller har derimot hatt en nedadgående kurve de siste ukene.

I slutten av mars ba generalsekretæren i WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, resten av verden om å bruke sørkoreanerne som eksempel i jobben om å slå ned koronapandemien.

Ifølge Korea Herald har Sør-Korea tirsdag rapportert færre enn 50 nye smittetilfeller for andre dag på rad. Totalt er det like over 10.000 smittede i landet, og 192 døde.