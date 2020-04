Tirsdag ettermiddag ble det klart at 731 koronapasienter har omkommet i New York i løpet av de siste 24 timene.

Flere personer har nå dødd i koronapandemien i New York by enn de som ble drept i 11. september-angrepet i 2001.

Nå tar byen i bruk sykehusskipet USNS Comfort, som tilhører den amerikanske marinen, for å få bukt med smittetilfellene.

Skipet skulle egentlig brukes til å behandle pasienter som ikke er smittet av viruset, men som trengte helsehjelp av andre årsaker. Målet har hittil vært å avlaste byens sykehus, som i stor grad jobber med koronakrisen.

Ifølge New York-guvernør Andrew Cuomo åpnes nå skipet for koronapasienter. Samtidig takker han president Trump for at dette har skjedd så raskt, skriver CNN.

Skipet har i utgangspunktet 1000 sengeplasser, men vil nå kun ha 500, ettersom mer utstyr trengs for å behandle koronapasienter, ifølge guvernøren.

En av skipets ansatte har tidligere fått bekreftet koronasmitte, ifølge Navy Times. Vedkommende, som ifølge den amerikanske marinen ikke hadde noen kontakt med pasienter, er satt i isolasjon.