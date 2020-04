De siste ukene har debatten rast i Fotball-England om hvorvidt Premier League-spillerne burde ta lønnskutt for å bidra til dugnaden.

Matt Hancock, Storbritannias helseminister, skapte furore da han gjorde det klart at fotballstjernene må bidra med sitt.

– Tatt i betraktning av hvor mye mange har ofret, blant annet noen av mine kolleger i helsevesenet som har måtte betale prisen for å gå på arbeid, bli smittet og dø, så er det minste Premier League-spillerne kan gjøre er å gå ned i lønn, sa Hancock.

Premier League har også foreslått at spillerne skal ta et lønnskutt på 30 prosent.

Det har fått flere profiler til å reagere, deriblant Wayne Rooney. Den siste er Ole Gunnar Solskjær, som overfor Sky Sports sier at klubber og spillere diskuterer hvordan de kan hjelpe til.

– Etter min mening er det lett å gjøre fotballen til en skyteskive noen ganger. Det er urettferdig å rope på individer eller fotballspillere som en gruppe, for jeg vet at spillere legger ned mye arbeid for samfunnet, og at de gjør mye for å hjelpe til i denne situasjonen, sier Solskjær til Sky Sports.

– Diskusjoner pågår mellom klubber og spillere om hvilke bidrag de skal gi. Det er ikke lett for noen, og å bli uthengt er urettferdig etter min mening, fortsetter kristiansunderen.

Den engelske spillerforeningen (PFA) var raske ved å slå tilbake etter forslaget om lønnskutt. De mener at britiske myndigheter vil gå glipp av store skatteinntekter dersom stjernene i Premier League godtar et lønnskutt.

– Et lønnskutt på 30 prosent vil innebære at skattevesenet vil gå glipp av enorme summer. Det vil ramme både helsevesenet og annen offentlig finansiert virksomhet, skrev PFA på sine nettsider i helgen.

Dessuten er det blitt meldt av flere britiske medier at Liverpool-kaptein Jordan Henderson har kontaktet kollegaene sine i Premier League for å igangsette et veldedighetstiltak til det britiske helsevesenet.



