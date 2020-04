«Det er nå det blir krevende»

Regjeringen gjenopptok kontrollen og tok lederskap den 12. mars. Med unntak av noen kommuner som trosset regjeringen og innførte egne smitteverntiltak, har det norske folk fulgt rådene og kravene fra statsminister Erna Solberg og hennes statsråder.

Nå må myndighetene bruke påsken godt. Det må lages forskrifter og regler som sørger for smittevern som både funker og som folk tror på. For det hjelper lite å åpne opp hverken skoler eller frisører, om elever holdes hjemme eller frisørkundene ikke tør å møte opp.

Det er gledelig at tiltakene virker og smitten går tilbake. Vi har smitten under kontroll, men det betyr ikke at faren er over. Nå skal vi gå over til en ny fase, fra å slå ned viruset til å kontrollere viruset. Det kan vise seg å være vel så krevende, om ikke mer.

Smitten vil blusse opp igjen, vi vet bare ikke når eller hvor. Når det skjer, må vi raskt kunne slå den tilbake. Den beste måten å gjøre det på er å teste mange, hele tiden. Det å vite nøyaktig hvor viruset befinner seg til en hver tid, det å få rask beskjed om hvor det blusser opp, er helt avgjørende for hvor effektivt viruset kan kontrolleres. Da kan vi raskt isolere og spore smitten. Ha kontroll på den.

Men vi har ikke et slikt testregime på plass ennå. Det er en utfordring. Så lenge epidemien fortsetter å spre seg rundt omkring i verden, er vi ikke trygge her hjemme heller. Uansett hvor lavt smittetallet måtte være her og nå. I hvert fall ikke før en vaksine er på plass, og det skjer neppe før neste år.

Statsminister Erna Solberg forsøker å få frem to budskap i dag. Det går bedre, dugnaden virker. Vi kan slippe opp på en del av tiltakene, blant annet for å få hjulene i norsk økonomi i gang igjen. Men selv om smittespredningen nå er lav, er viruset er fortsatt like farlig, og det kan blusse opp igjen ganske snart.

Frem til vi kan bli testet langt oftere enn i dag, er vi helt avhengige av at hver og en av oss oppfører oss som om vi, og alle de vi møter, kan ha smitten i kroppen.