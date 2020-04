Se hele sendingen av «Mens vi venter på Premier League» på TV 2 Sumo. Ny episode onsdag kl. 17.00.

Mohamed Elyounoussi (25) og Celtic var på vei mot lagets 51. ligatittel da koronaviruset satte en stopper for nesten all europeisk fotball.

Nå har den tekniske kantspilleren tatt turen hjem til Sarpsborg og oppholder seg i barndomsbyen enn så lenge.

– Det er vel det eneste positive med denne situasjonen, at jeg får tilbringe tid med familien. Jeg er veldig familiekjær og besteforeldrene mine får sett datteren min. Jeg har også gode treningsforhold her og spiller en del med lillebroren min (Anwar Elyounoussi, Sarpsborg 08-spiller), sier han til TV 2s Premier League-sending.

Han trives godt hjemme i Østfold, men innrømmer at jo lengre tiden går, jo større blir savnet av fotballen.

– Man savner adrenalinet som man får på Celtic Park. Du får ikke den stemningen i lysløypa. Den første uken var som en ferie, men nå kjenner jeg virkelig på savnet av å spille kamper, sier 25-åringen.

Møtte skadet til sesongoppkjøringen

Sommeren 2018 valgte Southampton å åpne pengesekken etter at Elyounoussi hadde storspilt for sveitsiske Basel i en lengre periode.

Men overgangen til den engelske klubben ble ikke helt som han hadde håpet. I sin siste kamp for Basel pådro han seg en skade og møtte opp til sesongoppkjøringen med sin nye klubb skadet.

– Etter at jeg kom meg tilbake i form, så klarte jeg å få strekk for første gang i karrieren min. Det skjedde i min første kamp for Southampton. Det var en vanskelig start, men jeg sitter igjen med mye lærdom. Det ble en del motgang. Det ble litt stolpe ut og det gikk ikke helt slik som jeg hadde håpet på, sier en åpenhjertig Elyounoussi.

Han fikk åtte kamper fra start og åtte innhopp i debutsesongen sin. Da sesongen var over ønsket han mer spilletid og sikret seg en låneovergang til Celtic.

– Hittil har det vært en veldig fin tid i Celtic, spesielt etter hvordan det gikk i Southampton. Men det har vært litt skader her også, erkjenner han.

Ønsker å kjempe seg tilbake i Southampton-troppen

Elyounoussi befinner seg i en spesiell situasjon som alle lånespillere, ettersom alle serier fortsette å utsette seriespillet. For hans egen del går i teorien lånekontrakten ut i slutten av mai.

– Det er en veldig rar situasjon. Planen var ferie i slutten av mai, før jeg møtte til oppkjøring med Southampton, men nå vet jeg ikke helt hvordan det blir, sier sarpingen.

– Hvor føler du at det er best å komme tilbake for deg selv?

– Jeg har fortsatt tre år igjen av kontrakten med Southampton og jeg ønsker å vise meg fra en bedre side enn hva jeg har gjort. Jeg håper jeg kan komme tilbake og kjempe tilbake en plass. Men samtidig har jeg veldig lyst til å fullføre sesongen i Celtic og vinne serien, sier han.