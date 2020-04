Under regjeringens pressekonferanse tirsdag opplyste statsminister Erna Solberg om at Norge vil ha en gradvis gjenåpning av samfunnet.

Frp-leder Siv Jensen mener nyheten er positiv, men at man må huske på at bedrifter fremdeles kan ha utfordringer.

– Det er bra at regjeringen nå gradvis åpner samfunnet mer opp. Det vil få noen hjul i gang igjen i samfunnet, og en del av usikkerheten folk og bedrifter har opplevd vil reduseres, sier Frp-leder Siv Jensen til TV 2.

Hun legger til at det likevel er langt igjen, og at mange bedrifter fortsatt vil ha betydelige utfordringer i lang tid framover.

– Dette gjelder spesielt konkurranseutsatt industri og petroleumssektoren. Vi som politikere må derfor fortsette arbeidet for å hjelpe bedriftene og sikre arbeidsplasser i landet vårt, slik at vi ikke står igjen med et næringsliv i ruiner.

– Vi trenger jobber å gå til når folk etter hvert igjen kan komme tilbake på jobben, sier Jensen.

– Klokt og riktig

Regjeringen informerte om at blant annet barnehager og mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, åpner allerede fra 20. april.

Fra 27. april åpner blant annet tjenester med en-til-en-kontakt, som frisører og hudpleiere, i tillegg til at universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte.

– Dette tror jeg er veldig klokt og riktig. Vi opplever at vi blir lyttet til, sier Ole Erik Almlid, direktør i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

– Vi hadde ikke ventet noe mer enn dette, og vi forstår de trenger noe tid på å ordnedette med logistikk med barnehager og skoler. Vi er også veldig glade for at lærlinger kan fortsette med sitt, og er generelt fornøyd med det som nå er kommet, sier han.

Kjetil Alstadheim, politisk kommentator i Aftenposten, sier til TV 2 at det kan komme en debatt rundt hvorvidt regjeringen går for sakte fram.

– Vi så for eksempel at i ekspertgruppen som kom med anbefalinger om skoler, så var det flere som mente at elever burde vært tilbake på skolen over påske, sier han.

– Har gitt resultater

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre sier det er viktig å få hjulene i samfunnet i gang igjen.

– Nå har hver og en i Norge bidratt i fire uker, og det har gitt resultater. Vi skiller oss nå ut i Europa. En gradvis åpning nå, det følger vi, og det ønskes velkommen av mange. Det er bra vi får flere i barnehager og skoler, sier Gahr Støre.

Samtidig ber han den norske befolkningen huske at koronasmitten ikke er borte, og at vi fortsatt må opptre på en måte som gjør at ikke spredningen fortsetter.

– De ansatte i barnehager og skoler må også bli godt forberedt på dette, slik at de føler seg trygge når skoler og barnehager nå skal åpne opp om kort tid, sier han.

Under pressekonferansen var også statsminister Erna Solberg tydelig på at hun frykter smitten kan komme ut av kontroll igjen.

– Det er klart, det er viktig at folk nå fortsetter å ta hensyn. Viruset er blant oss her, og vi kan bekjempe det, men da må alle bidra, sier Støre