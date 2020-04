En mann fra Kristiansund kom hjem fra reise til England i midten av mars.

Mannen skulle sittet 14 dager i karantene, men valgte å ikke følge karantenebestemmelsene.

– Vi har besluttet å gi mannen en bot på 40.000 kroner for to brudd på smittevernloven, sier politiadvokat Mathias Häber i Møre og Romsdal politidistrikt.

Dro på jobb

Kun seks dager etter at mannen kom hjem fra reise dro han på jobb, selv om han fortsatt egentlig var i karantene.

Noen dag senere begynte mannen i 50-årene å få influensa symptomer.

Han møtte derfor opp på et legesenter for å teste seg.

– Det at han møtte opp på legesenteret medførte at lege og personale ved senteret måtte i karantene. I tilegg måtte flere pasienter i karantene, sier Häber.

Smittet tre andre

Mannen ble testet for koronasmitte og fikk positivt svar.

– I tillegg fikk en av legene som jobbet på senteret og to personer han hadde utført arbeid for bekreftet koronasmitte, sier Häber.

Kristiansund kommune anmeldte mannen etter legebesøket.

Mannen har i avhør tirsdag innrømmet straffeskyld og i ettermiddag vedtok han forelegget på 40 000 kroner.

– Grunnen at boten er blitt såpass høy er at vi har konstaterte gjentatte brudd på karantenebestemmelsene og at han med stor sannsynlighet har smittet tre andre mennesker, sier politiadvokat Mathias Häber i Møre og Romsdal politidistrikt.