– Vil få store vansker med å fullføre Eliteserien i 2020

– Er det mulig å spille ferdig 30 kamper og cup fra 15. juni?

– Som jeg sier, må vi vurdere forholdene. Vi hadde lagt opp til 23. mai, så nå får vi en beskjed som endrer det. Men vi har bestemt oss for ikke å kommentere noe før etter påske, svarer Haug.

Konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, vil ikke diskutere på nåværende tidspunkt hvorvidt det er mulig å spille 30 kamper i år. I likhet med Haug varsler han mer informasjon etter påske, når NTF og NFF har utarbeidet ulike scenarioer.

– Vi jobber tett sammen om dette, og skal ha et møte i morgen blant annet, sier Haug.

– Vil være katastrofalt økonomisk

Moe Dyrhaug sier at hun tror den siste utsettelsen kom brått på de fleste, og krysser fingrene for at serien faktisk kommer i gang i juni.

– Vi ønsker selvfølgelig også publikum, men ser at det kan være krevende. Jeg tror nok de første rundene i Eliteserien vil bli spilt uten publikum, konstaterer Rosenborgs daglige leder.

Mandag uttalte helsedirektør Bjørn Guldvog at idrettsarrangementer kan gå for tomme tribuner ut hele 2020. Det er et scenario som får norske klubber til å skjelve.

– Det er ikke tvil om at det vil være katastrofalt økonomisk, både for Rosenborg og andre klubber. Men situasjonen er veldig uklar og endrer seg dag for dag og uke for uke. Vi må forholde oss til det som skjedde i dag, og får håpe at vi kommer i gang igjen i juni og med publikum så fort som mulig, slår Dyrhaug fast.

– Bedre enn fryktet

Daglig leder i Sarpsborg 08, Espen Engebretsen, er på sin side lettet over utsettelsen til 15. juni.

– Dette var ikke avskrekkende, men heller lys i tunnelen, sier Engebretsen.

– Bedre enn fryktet, altså?

– Ja, min første tanke er at dette er bedre enn fryktet. Nå skal vi bruke påsken på å gå gjennom litt ulike scenarioer, men som sagt: Nå skimter jeg lys i enden av tunnelen, svarer han, uten å ville svare på flere spørsmål.

Daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, er også ordknapp om den siste utsettelsen.

– Hovedfokuset vårt er at vi får gjennomført 30 runder i Eliteserien innenfor de nødvendige rammene for smittevern som myndighetene setter til enhver tid. Når det gjelder seriestart, forholder vi oss til fortløpende informasjon fra NFF. Eventuelle tiltak vurderes også fortløpende, men nå skal vi bruke påsken på å få detaljer knyttet til den informasjonen som kom i dag, skriver hun i en sms til TV 2.

Dette er idrettstiltakene

Kulturminister Abid Raja (V) opplyste tirsdag at regjeringens tiltak for å hindre videre smitte av koronaviruset forlenges inn i juni. Folk skal holde minst to meters avstand til hverandre og ikke samles i grupper på flere enn fem.

– Det betyr at fram til 15. juni vil det ikke kunne avholdes noen idrettsarrangementer, sa Raja.

– Vi vil ta en ny beslutning senest første uke i mai, som vil gjelde for resten av sommeren. Det vil gjelde alle typer idrettsarrangementer, både store og små. For å skape forutsigbarhet for arrangørene vil vi allerede tidlig i mai signalisere hva slags helseråd som vil gjelde.

Raja antydet at det ikke ser lovende ut for arrangementer resten av sommeren.

– Jeg har i dag hatt møte med representanter for idretten, orientert om regjeringens beslutning og gjort dem bevisst om at det kan bli en lignende beslutning for resten av sommeren. Den er ennå ikke tatt. Vi vil ha et bredere grunnlag før vi bestemmer det, men det er nok vanskelig å se for seg at arrangementer kommer til å gå som planlagt i sommer, sa han.