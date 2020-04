– Sammenliknet med situasjonen i New York, fungerer det veldig bra

– Vi vet ikke hvorfor dette er bedre i Norge, sier Tegnell til Aftonbladet.

Undersøker forskjellene

Det jobbes nå med å finne ut hvorfor situajonen er annerledes på svenske sykehjem.

– Vi prøver å forstå hvilke forskjeller på struktur, testing og personell som gjør at de norske sykehjemmene har vært bedre på å holde smitten borte, sier Tegnell.

Statsepidemiologen tror ikke det kunne hindret smitte å innføre besøksforbud på sykehjemmene tidligere.

– Det er ikke det som er problemet, det er mer komplisert enn som så, sier han til den svenske avisen.

Yngre personer smittet

En annen grunn til at Norge ikke har registrert like mange koronadødsfall, er at de som er smittet av viruset ikke er like gamle.

– I Norge ser vi at smitten er hos yngre personer enn i Sverige, sier Tegnell.

De over 65 år har større risiko for å få alvorlige symptomer av koronaviruset.

Gjennomsnittsalderen på de som har fått påvist koronasmitte i Norge er tirsdag 48 år.

Verst i storbyen

I Sverige er det tirsdag 7.693 personer som har fått påvist koronasmitte, mens det i Norge er 5.863 med påvist smitte.

Storbyene og området rundt hovedstaden er hardest rammet i både Sverige og Norge.

– Det er ganske ujevnt fordelt mellom regionene. Region Stockholm har flest koronapasienter, sier stedfortredende kriseberedskapssjef, Taha Alexandersson på en pressekonferanse tirsdag.

Mange av de svenske sykehusene begynner å bli overbelastet, og det jobbes nå med å sette inn flere respiratorer og intensivressurser.