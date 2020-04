Vil åpne samfunnet gradvis

Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterte tirsdag til pressekonferanse for å informere om regjeringens videre håndtering av korona-pandemien allerede tirsdag klokken 16.

Tidligere var det varslet at tiltakene for etter påske ville komme onsdag 8. april.

Også Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet var til stede under pressekonferansen.

Takker nordmenn

Det har vært knyttet stor spenning til hvorvidt de strenge tiltakene som stengte barnehager og skoler, stengte frisørsalonger og hytteforbudet ville forlenges eller ikke.

– I denne tiden har vi bedt om mye fra dere alle. Folk er isolert, og dette har vært krevende, sier statsminister Erna Solberg, og legger til at hun antar alle vil være med på dugnaden også videre.

– Disse dagene har vist Norge på sitt aller beste. Samtidig har denne krisen en stor pris. Mange har mistet livet, og det preger oss også økonomisk, sier Solberg.

Solberg sier regjeringen nå har besluttet å åpne opp samfunnet gradvis. Følgende nye tiltak vil gjelde etter påske:

Barnehagene, 1.- 4. trinn i grunnskolen og SFO vil bli gjenåpnet.

Regjeringen vil i slutten av april oppheve forbudet mot å overnatte på hytta.

Frisører og andre virksomheter med en-til-en-kontakt vil få gjenoppta sin virksomhet hvis de følger krav om smitteverntiltak. Endringene vil skje gradvis i løpet av april.

I tillegg vil regjeringen gjenåpne videregående skole for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2, dersom det kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Regjeringen åpner for at studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som etter planen skal avslutte sine studier og prosjekter denne våren, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler fra 27. april. De må følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.

– Under kontroll

Helseminister Bent Høie uttalte mandag at Norge per nå har koronaepidemien under kontroll.

– Tall fra Folkehelseinstituttet viser at en koronasmittet person nå i gjennomsnitt smitter 0,7 annen person. Vi har fått epidemien under kontroll, sier Høie.