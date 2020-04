Slik lager OL-håpet tropisk klima i foreldrenes stue

Gradestokken står plassert mellom familiebilder på en bokhylle. Vanligvis viser den rundt 20 grader, litt avhengig av trekken, men nå viser den tropiske temperaturer.

33 varmegrader. Luftfuktighet på 70 prosent.

I flere timer har det vært fyr i peisen hjemme i stuen til familien Haukenes. Sønnen har lukket alle vinduer og dører, flyttet inn våt klesvask og satt kjeler og vannkokere på kok.

Målet er å få inneklimaet til å bli som uteklimaet kommer til å bli i Tokyo neste år. For selv om kappgjenger Håvard Haukenes, som alle andre idrettsutøvere, nå må tilbringe uvanlig mye tid hjemme, gjør han det han kan for å bli klar til de utsatte olympiske lekene.

– Jeg er egentlig glad for at OL ble utsatt. Da får jeg enda et år å bygge meg opp på, sier Haukenes.

Laget eget varmerom

Men å legge treningsgrunnlaget hjemme hos mor og far i Bergen er krevende. Vanligvis reiser 29-åringen verden rundt for å trene mest mulig i høyden og varme temperaturer. Og selv om bergensere skryter av sine syv fjell, rager ingen av dem høyt nok til at luften blir tynnere på toppen.

Dersom Haukenes skal få samme effekt av treningen i Bergen, er han nødt til å tenke alternativt.

Det er derfor familiens stue er blitt et varmerom. Kappgjengeren skal gå på tredemølle der.

– Jeg tenker å teste ut trening i intens varme en periode. Det er hensiktsmessig med tanke på klimaet som venter i Tokyo om et år, og så viser noe forskning at varme også har god effekt på blodet, forklarer Haukenes.

I høyden er oksygentrykket er lavere enn normalt, og kroppen vil få mindre oksygen under treningen. Men dersom man oppholder seg der over lenger tid, vil kroppen produsere flere røde blodceller som kompensasjon og kroppens evne til å transportere blod bli bedre.

Det er litt av den effekten Haukenes prøver å få ved å trene i varmen.

– Det har ikke bedre effekt enn vanlig høydetrening eller å bruke høydehus, som mange av mine konkurrenter gjør. Men jeg tenker å teste det ut i en periode, og se hvordan det går, sier mannen som ble nummer syv på 50 kilometer kappgang i forrige OL.

Konkurrenter i høydehus

Målet i Tokyo-OL er å forbedre den plasseringen og ta medalje, men den pågående koronasituasjonen kan gjøre det vanskelig for ham å holde tritt med konkurrentene.

Mens de holder seg hjemme for å forhindre spredning av smitte, bor de i såkalte «høydehus», der oksygeninnholdet i luften kan reduseres. De kan altså trene i høyden.