«Jeg kommer til å levere min oppsigelse»

– Sånn skal det ikke være

Undersøkelsen til Sykepleierforbundet ble gjennomført i forrige uke. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener situasjonen allerede har endret seg.

– Vi har fått inn mye nytt smittevernutstyr som er sendt ut til sykehusene og kommunene, så dette tror jeg har endret seg siden denne undersøkelsen, sier han til TV 2.

Likevel reagerer han på at så mange som 31,7 prosent har opplevd brudd på retningslinjene for smittevern.

– Sånn skal det selvfølgelig ikke være. Det er viktig fra ledernes side å passe på at man følger de retningslinjene som gjelder for bruk av utstyr, sier han.

– Hva tenker du om at nesten én av fem sykepleiere mener helsevesenet var dårlig forberedt på pandemien?

– Selv om det har vært varslet at vi en dag ville stå midt i en pandemi, så tror jeg ikke at det er noen land i verden i dag som sier at «dette var vi godt forberedt på». At det også er flere i helsetjenesten som opplever at man ikke var godt nok forberedt på dette, sånn regner jeg med at det er, sier Høie.

– Men burde vi ikke vært bedre forberedt?

– Vi kan alltid være forberedt. Etter at dette er over kommer vi til å ha mange punkter som vi har lært av denne gangen, og som gjør at vi kommer til å være bedre forberedt hvis vi en gang kommer i en lignende situasjon igjen, sier han.