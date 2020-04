Nærlingslivets Hovedorganisasjons (NHO) «optimistiske» scenario viser katastrofe for norsk økonomi – beregner fall i brutto nasjonalprodukt på 8,7 prosent mot fjoråret.

– Det er veldig vanskelig å tegne et lysere bilde av fremtiden enn det vi gjør her, sier sjeføkonom Øystein Dørum til Dagens Næringsliv.

Dersom dette skulle stemme, vil det være det største fallet siden 1940, da Norge ble okkupert og BNP falt med 9,2 prosent.

Brutto nasjonalprodukt er summen av det som skapes i et land over en periode, vanligvis beregnet per år.