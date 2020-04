Klæbo vil tilbake på sprintlandslaget

Johannes Høsflot Klæbo bekrefter tirsdag i en pressemelding at han ønsker seg tilbake på sprintlandslaget. De siste dagene har han sammen med morfar og trener Kåre Høsflot oppsummert sesongen som gikk.

– Dette er en beslutning jeg gjør basert på lyst og glede, ikke noe misnøye, fordi jeg tror dette vil være riktig som basis for å realisere de målsettinger jeg har, sier Johannes Høsflot Klæbo i pressemeldingen.

Sprinttrener Arild Monsen forteller at han først fikk vite om ønsket for noen dager siden, og at det nå blir opp til langrennskomiteens styre å innvilge trønderens ønske.

– Jeg vil ikke spekulere på det videre. Vi er der i dag at han ytret ønske om å skifte tilbake til sprintlandslaget. Det er ikke en dramatisk stor forskjell, men han har sett noen ting som han har lyst å gjøre en liten forandring på, sier Monsen til TV 2.

– Vi som setter sammen et lag

Langrennssjef Espen Bjervig kan ikke love Klæbo at han får viljen sin akkurat nå.

– Johannes har ytret ønske om å bytte tilbake til sprintlandslaget, og når en av verdens beste skiløpere ytrer det, må vi lytte og ha respekt for det. Men til sjuende og sist er det vi som setter sammen et lag, og som vi har sagt noen ganger, vil de lagene bli offentliggjort i slutten av april eller slutten av mai, sier langrennssjef Espen Bjervig i Norges Skiforbund til NTB.

Monsen understreker at han må snakke mer med Klæbo om saken før han kan kommentere ytterligere.

– Jeg har vært tilfreds med opplegg og samarbeid med Norges Skiforbund, allroundlandslaget og miljøet. Vi har nå gode samtaler og diskusjoner med landslagsledelsen og trenerteamet med fokus på at jeg har enda mer lyst til å trene med sprintlandslaget. Det tror og mener både morfar og jeg passer min utvikling bedre, sier Johannes Høsflot Klæbo.

Klæbo: – Litt mer fartslek

23-åringen understreker ifølge pressemeldingen at han ikke er misfornøyd med egen utvikling på distanse forrige sesong, men at han helst skulle sett seg høyere på resultatlisten i distanserenn for igjen å kunne konkurrere om seieren i verdenscupen sammenlagt.

– Jeg kom jo på sjetteplass i verdenscupen på distanse siste sesong mot niendeplass sesongen før. Sånn sett var det en fremgang, sier Klæbo.

Klæbo mener han finner større skiglede på sprintlandslaget.

– Det er svært viktig å ha det gøy – og at ting ikke blir for seriøst. Det må være lystbetont. Også måten det trenes på i sprintlandslaget passer meg nok bedre. Her er det litt mer fartslek, sier Johannes Høsflot Klæbo.