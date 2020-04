De norske lagene permitterer ikke rytterne: – Får vist hva man vil stå for

Det forteller Uno-X, Joker Fuel of Norway og Team Coop til TV 2 tirsdag.

Som i de fleste andre idretter, er det fullstendig stillstand i sesongen og uvisst når den gjenopptas.

Tour de France, som skal begynne i slutten av juni, er fortsatt ikke utsatt eller avlyst, men få eller ingen tror det blir arrangert noen sykkelritt på denne siden av sommeren.

Flere av de største lagene i verden har nå pålagt utøvere og støtteapparat lønnskutt og/eller begynt med permitteringer, men de norske lagene klarer seg imidlertid, etter forholdene, bra.

– Vi har ikke grunn eller rett til å permittere

Ingen ryttere har altså blitt permittert, og bare Joker Fuel of Norway har valgt å permittere støtteapparatet, opplyser sportsdirektør Stian Remme.

Hos Uno-X og Team Coop er alle i vanlig arbeid – med unntak av noen få belgiere i støtteapparatet til sistnevnte, som kun får betalt for de dagene de jobber.

– Vi ønsker at rytterne forbereder seg så godt som mulig til sesongen gjenopptas. Vi ønsker at de skal være i arbeid, og det samme gjelder støtteapparatet og trenerne, som utvikler rytterne. Da har vi ikke grunn eller rett til å permittere rytterne våre, sier sykkelsjef i Uno-X, Jens Haugland.

Lagsjef i Team Coop, Jan Erik Fjotland, forteller at de «i utgangspunktet ikke» frykter for fremtiden til laget.

– Per nå er det ikke aktuelt med permitteringer, så alle er i vanlig arbeid. Vi har per nå ikke fått noen signaler på at sponsorer vil trekke seg. For dette året er avtalene signerte og ferdige, forteller han.

– En illustrasjon på sykkelsportens sårbarhet

Flere av de norske rytterne får betalt gjennom ulike stipendordninger, og ikke som «vanlige» arbeidstakere, noe som ville gjort at en del av de ville falt utenfor flere av det norske samfunnets vanlige støtteordninger.

På samme måte som i fotballen, er det nå flere som har gått ut offentlig og kritisert flere storlag (for eksempel Bahrain-McLaren og Astana) som kutter i lønnen til ansatte eller permitterer i staben.

– Jeg håper inderlig det skjer i tett dialog med utøverne, og at premissene rundt permitteringer ikke er uklare. Om de mener at rytterne skal gjøre jobben sin som vanlig, så skal det være veldig velbegrunnet om de i tillegg blir permittert. Jeg ser at lagene opptrer ulikt i denne situasjonen, og det er nok et eksempel på lite kollektiv innsats, sier Haugland, som håper at en diskusjon om sportens forretningsmodell blir et av resultatene når det på et tidspunkt blir åpnet opp igjen for å kunne konkurrere.