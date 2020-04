Avgjørelsen gjelder festivaler, konserter, idrettsarrangement og andre kulturarrangement.

– Ingen idrettsarrangement eller konserter skal avholdes, og denne avgjørselsen gjør vi av smittevernhensyn, sier Raja.

Unntaket gjelder arrangementene 17. mai. Regjeringen skal ta en endelig avgjørelse om nasjonaldagen etter påskefeiringen.

– Sånn situasjonen er nå, er det vanskelig å se for seg at barnetogene vil gå som planlagt, sier Raja.

Regjeringen vil ta kontakt med utvalgte kommuner for å få deres innspill vedrørende nasjonaldagen.

– 17. mai er en ekstremt viktig dag for både store og små, og for hele samholdet i Norge. Men det er vanskelig å se for seg at eksempelvis barnetoget i Oslo kan gå som normalt. Det kan bli ulike varianter av tog forskjellige steder, men noe helt konkret må vi komme tilbake til, utdyper Raja.

Flere store arrangement avlyses

Årsaken til at kulturdepartementet velger å ta avgjørelsen om kulturarrangement før 15. juni allerede nå, er for å sørge for en forutsigbarhet for de som skal planlegge slike arrangementer.



– Dette innebærer et offer for oss alle. For næringslivet, arbeidstakere, idretten, frivilligheten og kulturlivet, sier kulturministeren og legger til:

– Eksempelvis Bislett Games og Holmenkollenstafetten utgår, noe som hele Norge reiser til for å delta på. Det samme gjelder både store og små konserter.

Regjeringen varsler en ny avgjørelse for resten av sommeren den første uken i mai.



Dystert for festivalsommeren

Raja legger til at det ser dystert ut for festivalsommeren, men at den endelige avgjørelsen tas i starten av mai når regjeringen har et bredere beslutningsgrunnlag.

– Det er vondt for en kulturminister å si at store arrangementer, som jeg selv har gledet meg til å delta på, utgår. Det rammer kulturbransjen hardt, og vi vet at omtrent 80 prosent av arbeidstakerne er selvstendig næringsdrivende, sier kulturministeren.