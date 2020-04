Radioprofil Niklas Baarli (30) og forloveden Benjamin Silseth (28), deler åpent om forholdets mange utfordringer i podcasten «Parterapi».

Her snakkes det om hvorvidt lysten på barn kan ødelegge et forhold.

– Hvis jeg skal ta dette litt seriøst, så har vi snakket om det med barn, men jeg har alltid vært mer usikker enn deg, Benjamin. Jeg har aldri tenkt at barn er noe jeg skal ha, sier en ærlig Baarli.

Uenighet

Paret forteller at hele ideen bak podcasten var å ta tak i de naturlige, men også litt tunge, temaene i et forhold.

– Barn er jo et tema vi har snakket om lenge. Jeg har tenkt at lysten på barn skulle komme krypende, men jo flere barn jeg møter, jo mindre lyst får jeg, forteller Baarli til God kveld Norge.

Silseth deler imidlertid ikke forlovedens skepsis.

– Jeg synes det er litt skummelt å høre, jeg blir litt nervøs. Det var en grunn til at jeg ville snakke om det i podcasten, sier Silseth til God kveld Norge.

Fremtidsplaner

Paret, som har vært sammen i åtte år, forlovet seg i fjor da Baarli gikk ned på kne i San Francisco. Med bryllup til høsten, bolig, bil og hund er det kanskje mange som tenker det er naturlig å ta forholdet videre.

– I den alderen vi er i begynner livet å faller litt mer på plass. Det er en stor livsendring å få barn, og man vet aldri når det er riktig eller når man ønsker det nok. Noen kan gå å tenke at de må vente til det rette tidspunktet, men det passer aldri helt, sier Silseth og legger til:

– Jeg vil ikke få barn her og nå, men jeg vil vite. Vite at det er en mulighet i det lange løp, og da blir den tvilen til Niklas litt skummel.

Må ta et oppgjør

Baarli forteller at paret var tydelige på at de skulle få barn sammen i starten av forholdet, men at han selv nå er veldig usikker.

– Dersom Niklas lander på at han ikke ønsker barn i fremtiden blir jeg nødt til å ta et oppgjør med meg selv, sier Silseth og spør seg selv:

– Vil jeg da fortsette livet med Niklas? Vil jeg ofre det å ha barn? Eller er det å få barn så viktig for meg at jeg må finne en annen som ønsker å ha det livet?

Baarli forstår og respekterer forloveden sine tanker og ønsker, og mener det viktigste er å ha en åpen dialog med partneren sin.

– Jeg synes det er fair at Benjamin sier dette. Vi har nå hatt denne samtalen i åtte år, sier han.

– Det er viktig med en åpen dialog. Niklas må være åpen og ærlig i sin tankeprosess de neste årene, og jeg må være mer vågal i å spørre Niklas, legger Silseth til.

En kostbar prosess

Paret deler også utfordringene og kostnadene det ligger bak å skulle få barn som et homofilt ektepar.

– Jeg har sjekket ut hva det koster for å få et barn. Jeg kan si at det ligger på rundt en OK dyr Tesla, sier Silseth med en humoristisk tone.

Men hvorvidt paret har følt på noe forventningspress, avkrefter de ganske raskt.

– Vi som homofile blir skånet litt for det presset. Folk synes kanskje det er litt sårt eller vanskelig å spørre om, eller kanskje folk har skjønt at man ikke spør om slikt. Det forventes heller at vi skal få en puddel og dra på cruise, avslutter Silseth med en god latter.