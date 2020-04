Ronnie Rosenthal er kjent som en av Israels mest suksessrike fotballspillere noensinne, og spilte på det forrige Liverpool-laget som vant ligaen i 1989/90-sesongen.

På utlån fra Standard Liege scoret han den gang sju ganger på åtte kamper, og ble deretter hentet permanent til Anfield, men det er allikevel et øyeblikk fra den første Premier League-sesongen som for evig tid vil huskes best i Rosenthals karriere.

19. september 1992, på Villa Park, rundet han nemlig hjemmelagets keeper Nigel Spink, hadde det tomme målet for sine føtter og plasserte ballen på episk vis rett i tverrliggeren og ut.

Se situasjonen i TV 2s Matchball-sending fra mandag i videovinduet øverst!

Øyeblikket har festet seg på netthinnen som ett av de mest marerittaktige en fotballspiller kan oppleve, og på mange måter definert Rosenthals karriere i England til tross for at han spilte sju sesonger i divisjonen for storklubbene Liverpool og Tottenham.

– Folk har spurt meg opp gjennom årene om jeg ikke er flau. Jeg sier «nei, jeg er lykkelig«. Det satte meg på kartet. Folk glemmer det ikke, og det er stort, sier israeleren til sin tidligere lagkamerat i Tottenham Erik Thorstvedt i mandagens nypremiere på programmet Matchball.

Derfor feiret han aldri scoringene sine

Nå 56 år gamle Rosenthal - som i løpet av sin karriere i Nord-London best huskes for et hat trick i FA-cupen mot Southampton i 1994/95 - deltar via Skype i sendingen, og har før han selv kommer på luften fått se Matchball-redaksjonens liste over andre utrolige misser fra fotballhistorien.

– Jeg kan fortelle deg en ting, Erik. Du gjorde dagen min i dag. For jeg ser nå, direkte med deg, alle bommene. Og jeg synes det er mange som er verre enn min. Min er ikke den verste, så dette gjorde dagen min.

– Du så ganske rolig ut også etter å ha bommet. Det ser ikke ut til at det gikk inn på deg i det hele tatt?

– Nei, det påvirket meg ikke. Jeg var en spiller som ikke feiret ved å løpe rundt omkring etter målene mine, for jeg trengte å hvile siden jeg alltid var så sliten. Og i motsatt skala, så er en bom en del av spillet. Det er fotball. Hvis du ikke vil bomme, ikke spill fotball, smiler han.

PS! Rosenthals bom nådde ikke til topps i kåringen av den verste, da den i kamp med to andre kandidater ble nedstemt av TV 2s seere. Se også hvilken bom som havnet øverst på pallen i videovinduet øverst!