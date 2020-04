Vil overraske stort om Erna Solberg ikke varsler en kontrollert gjenåpning

Danmark ligger en dag foran oss i løypa, som vanlig, hadde jeg nær sagt, og har allerede varslet en kontrollert gjenåpning etter påske, blant annet med å åpne barnehager og skoler for de fem yngste klassetrinnene.

Østerrike, som har 12 tusen smittede og 200 døde, varsler også en tretrinns gjenåpning av landet, blant annet med skoleåpning i midten av mai.

Det vil overraske mange av oss, om ikke Erna Solberg i dag varsler en kontrollert gjenåpning også av det norske samfunnet. Ikke fordi andre land gjør det, men fordi regjeringen selv har skapt forventninger om det.

Regjeringen baserer sin konklusjon på innholdet i tre ekspertrapporter, som foreløpig er holdt hemmelig for offentligheten:

Fredag 3. april fikk regjeringen overlevert rapporten fra et utvalg som skal fremme forslag til videre tiltak i barnehager og skoler under koronakrisen. Rapporten er hemmelig, men dagen før hun mottok rapporten fra egne eksperter tenkte kunnskapsminister Guri Melby høyt om hvordan skolene kunne gjenåpne. Utvalgslederen har også mer enn antydet at hun vil foreslå gjenåpning av skolene.

Økonomiprofessor Steinar Holden har ledet utvalget som har sett på de samfunnsøkonomiske konsekvensene av korona-krisen. De overleverte sin rapport i går, mandag 6. februar. Selv om rapporten foreløpig er unntatt offentlighet, har vi alle sett eller kjent på kroppen de ufattelige kostnadene smitteverntiltakene har for det norske samfunnet. En seksdobling av arbeidsledigheten fra 65.000 til 400.000 på noen få uker. Det faktum at norske politikere til nå har vedtatt å bruke svimlende 300 milliarder kroner på å dempe konsekvensene for næringsliv og arbeidstakere, sier også noe om de enorme konsekvensene.

Den tredje rapporten er de helsefaglige smittevernrådene regjeringen får fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Etter gårsdagen gladmelding fra helseminister Bent Høie om at vi har smitten under kontroll, tror jeg mange vil slite med å forstå en eventuell opprettholdelse eller innskjerping av smitteverntiltakene. Høie skapte i går en forventning av at vi nå kan begynne på myke litt opp igjen.