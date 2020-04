Etter det TV 2 erfarer vil regjeringen gradvis åpne for skoler og barnehager.

Men det vil ikke skje rett etter påske, slik blant annet KS-leder Bjørn Arild Gram har advart mot.

På dagens regjeringskonferanse fikk statsrådene presentert to ulike alternativer for når skoler og barnehager skal åpne.

Da regjeringskonferansen starter var det ikke klart om regjeringen går inn for 20. april eller 27. april.

Ungdomsskoler og videregående skoler skal foreløpig ikke åpne, får TV 2 opplyst av kilder nært på prosessen.

Etter det TV 2 får opplyst mener regjeringen det haster mest med 1.-4.-trinn.

Det åpnes for lokale variasjoner, hvor distriktskommuner kommer raskt igang. Det legges opp til at staten går i dialog med utsatte kommuner, som for eksempel Oslo, hvor det blir lokale tilpasninger.

Ifølge Aftenposten var talepunktene til helseminister Bent Høie mandag at barnehager åpnes 20. april og at 1.-4. trinn åpner 27. april.

Melby: Flest mulig i skolen

Kunnskapsminister Guri Melby (V) har sagt til TV 2 at regjeringen jobber med et forslag hvor flest mulig kan være i skolene og barnehagene, samtidig som smittevernreglene ivaretas.

I intervjuet skisserte hun hvordan skoler gradvis kan åpne opp:

Det åpnes bare opp for noen klassetrinn.

Skoledagen fordeles mellom trinn, slik at ikke alle er der samtidig.

De mest sårbare barna prioriteres, og man vurderer hvilke barn som har mest behov for å fysisk være på skolen.

Klasser fordeles utover flere klasserom.

Det vil også komme endringer i andre tiltak, som ikke har med barnehage- og skolesektoren å gjøre.

– Slippe litt opp

Fagdirektør i Folkehelseinstituttet Frode Forland sier vi ikke lenger kan «leve isolert på denne øya som heter Norge».

– Vi må trolig slippe litt opp og følge med på hvordan det påvirker utviklingen av epidemien. Det blir en viktig overvåkingssituasjon hvor vi må finne en balanse, sier Forland i et TV 2-intervju.

