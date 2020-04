Elin og Jon Atle måtte avlyse drømmebryllupet: – Jeg er veldig lei meg

Vielser arrangeres fortsatt i kirkene, men i en noe begrenset form. I Trondheim har de satt en begrensning på at de store kirkene kun kan huse 50 gjester, mens i de små kirkene er taket på 25.

– Det viktigste er at man klarer å overholde regelen om at det er to meter avstand mellom mennesker som ikke er fra samme husstand. Mange brudepar er da bekymret for at kirken vil virke stor og tom, men vi forsikrer dem om at vi likevel klarer å gjøre det nært og intimt, sier Jepsen.

Fakta: Avlyste og utsatte bryllup Kristiansand kirkelige fellesråd: 20-25 par har avlyst, utsatt eller tatt kontakt for å melde at de vurderer å avlyse eller utsette.

Tromsø kirkelige fellesråd: Fire bryllup i juni avlyst, fire er flyttet til neste år. Ti har opprettholdt den avtalte datoen i mai og juni, men de har fått tilbud om en reservedato.

Trondheim kirkelige fellesråd: 33 brudepar har gjort endringer siden 12. mars, hvorav flesteparten har valgt å utsette bryllupet til en senere dato. 172 vielser er fortsatt planlagt i 2020 i Trondheim.

Stavanger kirkelige fellesråd: Elleve bryllup er utsatt. Disse skulle ha vært gjennomført mellom 14. mars og 27. juni. I samme periode er det fortsatt bryllup som pr. i dag ikke er utsatt.

Bergen kirkelig fellesråd: 26 bryllup har blitt avlyst eller utsatt på grunn av koronaviruset. 192 bryllup er fortsatt planlagt i 2020.

Oslo kirkelige fellesråd har ikke en fullstendig oversikt over utsatte og avlyste bryllup.

Human-Etisk Forbund: 13 par har valgt å utsette bryllupet, men mange venter med en avgjørelse ettersom situasjonen er uavklart. De opplyser at de aller fleste brudeparene har et ønske om å gjennomføre seremonien som planlagt, men med betraktelig færre til stede.

Mange håper å gjennomføre

Selv om mange brudepar synes det er leit med begrensninger på den store dagen, forteller prosten at alle viser stor forståelse for tiltakene.

GJENNOMFØRER: Domprost Ragnhild Jepsen forteller at mange fortsatt håper på å kunne gjennomføre vielsen i kirken. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

33 brudepar har valgt å utsette eller avlyse sitt kirkelige bryllup i Trondheim. Samtidig har Kirkelig fellesråd fortsatt registeret at 172 vielser skal finne sted i byen i 2020.

– Jeg tror at grunnen til at flere par fortsatt velger å gjennomføre handler om at man vil opprettholde en normalitet i en ellers veldig spesiell tid. Vi er i en periode hvor man må gi avkall på mye og hvor mye er forandret. Da er kanskje ekstra godt å holde fast ved noe. I tillegg tror jeg at de som gifter seg under koronaepidemien kanskje vil huske det litt ekstra godt, sier hun.

Flere av parene prosten har snakket med, planlegger å gjennomføre bryllupet med begrenset antall gjester, og så heller ha en større markering med påfølgende bryllupsfest når hverdagen er tilbake til normalen igjen.

Venter flere utsettelser

I Oslo opplever de ulike menighetene økt pågang på telefon fra brudepar som lurer på om bryllupene fortsatt kan gjennomføres. De er forberedt at det kan komme flere avlysninger og utsettelser i tiden som kommer.

– Det er noen par som har valgt å utsette, men jeg tror at det kommer til å bli flere jo nærmere vi kommer sommeren. Bryllupssesongen starter i slutten av mai og varer til høsten. Mange par har derfor kanskje ikke helt landet på hva de vil gjøre, og vil vente og se om restriksjonene fra helsemyndigheten videreføres, sier Britt Holmeide, leder for Kirketorget i Oslo.