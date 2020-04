Det kan gå lang tid før du blir reddet på fjellet

ALLTID PÅ VAKT: I år kan det bli litt lengre responstid som følge av korona-pandemien.

– Dette kan igjen medføre lengre responstid. De er også fare for at der er mye snø og dårlig fremkommelighet i store deler av fjellet i Nord-Norge denne påsken, så ikke ta sjanser, oppfordrer Iversen.

Hovedredningssentralene og de lokale politistasjonene er fullt ut bemannet gjennom påsken som normalt.

Mange har sittet inne i flere uker og trenger friskluft. Redningsleder Frode Iversen er ikke ute etter å skremme folk bort fra naturen, mer ber innstendig turfolk om å ta forholdsregler og bruke sunn fornuft.

Bruk vett og forstand

– For all del ta turen ut, men gjør dette med vett og forstand. Ikke dra på topp turer eller i skredutsatte områder.

– Ikke oppføre deg på en slik måte at du belaster rednings- og helsetjeneste unødig. Ikke for at de skal plage oss, men det er større sjanse for at det går ille med deg selv hvis du ender opp i en slik situasjon, sier Iversen.

Oppfordringen fra Hovedredningssentralen er klar:

– Hvis din faste sol skråning for appelsin og kvikklunsj er i skredfare område, så gå et annet sted, sier Frode Iversen, redningsleder for Hovedredningssentralen for Nord-Norge.