Dyster spådom har skapt uro

Mandag sa helsedirektør Bjørn Guldvog at det kan bli vanskelig å gjennomføre store idrettsarrangementer med publikum til stede i uoverskuelig fremtid.

– Vi vil få mer og mer kunnskap som gjør at vi kan løse dette med publikum, seter og avstand på en annen måte enn vi gjør i dag, men at vi raskt skal tilbake til det å sitte tett ved siden av hverandre i store forsamlinger, blir forholdsvis lenge til. Når jeg sier forholdsvis lenge, mener jeg ut 2020, sier helsedirektøren, sa helsedirektøren.

Det har skapt uro blant Eliteserie-klubbene.

– Hvis man ikke kan ha tilskuere hele sesongen, så forventer jeg en redningspakke. Fotballen er arbeidsplassen for veldig mange og viktig for veldig mange. Mange sier at fotballen ikke er viktig, men den er faktisk det. Så det bør komme en redningspakke spesifikt for idrett på toppnivå, sier daglig leder i Stabæk Jon Tunold til TV 2.

Daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Han får støtte av daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen.

– Jeg håper myndighetene ser at man må kompensere for tapte inntekter, hvis ikke vil dette få konsekvenser for klubber. Det er ikke bare 90 minutter som betyr noe. Det betyr noe for byen og regionen de representerer. De vil virkelig miste noe, og det vil få store konsekvenser. Jeg håper og tror at myndighetene jobber med tiltakspakker som gjelder tapte inntekter. Jeg vil i hvert fall oppfordre dem til å jobbe med det, sier Johannesen til TV 2.

Dramatisk situasjon

Tirsdag påpekte fotballpresident i NFF, Terje Svendsen, at fotballforbundet mottar daglige bekymringer fra norske fotballklubber.

Forrige uke behandlet Stortinget krisepakke til idretten og frivilligheten på 700 millioner kroner. Pakken skal dekke over deler av tapene.

– Den økonomiske situasjonen er så dramatisk og alvorlig at fotballen er avhengig av ordninger og tiltak som sikrer at vi fortsatt har bærekraftige klubber når situasjonen normaliserer seg. Vi ber ikke om doble bidrag, men at vi i likhet med andre næringer får hjelp til å komme over kneika, sier Svendsen.

Også norsk hockey står på kanten av stupet. Generalsekretær i Hockeyforbundet, Ottar Eide, sier de nå er avhengig av en redningspakke for å kunne overleve.

– Hvis vi skal overleve, hvis klubbene skal overleve, så må det tilføres penger til veldig mange som driver på topp- og breddenivå. Hvis det ikke kan komme fra publikum, så må det komme på en annen måte. Da må det være noen ordninger, sier Eide til TV 2.