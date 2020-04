Fotballens fagforeningssjef: – PL-sesongen kan avsluttes til vinteren

STOPP I PREMIER LEAGUE: Ole Gunnar Solskjær og Pep Guardiola må tålmodig vente på å få lede sine lag igjen på grunn av koronakrisen. Foto: Phil Noble

Spillerorganisasjonen PFA i England åpner for at Premier League-sesongen kan dra ut til over nyttår.