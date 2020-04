Mannen er tiltalt for forsettlig drap på onkelen i 50-årene. Den da 38 år gamle mannen ringte selv politiet og varslet om at han trolig hadde drept et familiemedlem i et parkeringshus i Drammen sentrum.

6. april ble det tatt ut tiltale mot mannen etter riksadvokatens ordre, viser tiltalebeslutningen Drammens Tidende har fått innsyn i.

Mannens forsvarer, Espen Wangberg, sier til Drammens Tidende tirsdag at hans klient fortsatt nekter straffskyld. Han erkjenner likevel de faktiske forhold.

Mannen i 50-årene var fra Tønsberg, mens den tiltalte har en tilknytning til drammensdistriktet.