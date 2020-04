Under koronakrisen har mange skjulte hverdagshelter kommet fram i lyset. De som utfører samfunnskritiske jobber, og holder landet i gang.

I en ny TV 2-serie skal Erik Follestad (30) gjøre et forsøk på å overta noen av disse viktige rollene i samfunnet.

– Vi ønsker å sette lys på de som står opp hver dag og går på jobb og utsetter seg selv for smittefare, for at alle andre skal ha det så bra som vi kan i den tiden vi er inne i, sier Follestad til TV 2.

Grensevakt med Heimevernet

Under opptakene til serien har han havnet i flere situasjoner der folk ikke har vist respekt for restriksjonene som er innført for å begrense smittefaren. Blant annet da han voktet svenskegrensa sammen med Heimevernet.

– Det er en grunn til at grensene er stengt, og det er en alvorlig situasjon. Så ser du folk som gir faen og drar til Sverige for å handle godteri, og tar 14 dagers karantene med glede. Da kan du jo tenkte deg om de overholder den karantenen også, spør den tidligere hockeyprofilen.

– Det gjør inntrykk når man står der sammen med folk fra Heimevernet, som til daglig har en sivil jobb, og utsetter seg selv for smittefare.

30-åringen er ikke ukjent for å prøve nye ting, noe en nylig så i serien «Follestad tar over». Der skulle han ta over livet til forskjellige hockeyprofiler for en dag, og fikk prøve seg på alt fra barnehagemedarbeider til materialforvalter.

GRENSEVAKT: Erik Follestad voktet svenskegrensa sammen med HV-soldater. Foto: Jonas Veka Tretli

– Ingen moralens vokter

TV-profilen understreker at han ikke ønsker å være noe «koronapoliti» som skal dømme andre folks oppførsel, og at smittetallene viser at de aller fleste tar «dugnaden» på alvor.

– Jeg er ikke i en posisjon til å være moralens vokter, og det er jo verdensmesterskap i å være best mulig menneske om dagen. Men folk tenker først og fremst på seg selv, sier Follestad.

I tillegg til å jobbe som grensevakt har TV-profilen også fått prøve seg som søppeltømmer, bonde og butikkmedarbeider. Innblikket inn i disse yrkene som er relativt lavtlønnede og ikke har en høy status, har gjort inntrykk.

– Søpla mi blir hentet uten at jeg ofrer det en tanke. Men det er klart at hvis det stopper opp, har vi et problem.

– Hadde gitt faen i klapping

Han håper at flere får opp øynene for alle de ulike rollene som er med på å holde samfunnet i gang gjennom koronakrisen.

– Hadde jeg vært helsearbeider, hadde jeg gitt faen i om folk klappet for meg fra balkongene. Det er en fin gest, men det gjør jo ingen forskjell i hverdagen.

– Jeg håper vi kan belyse viktigheten av jobben mange gjør, så får det være opp til andre som kan gjøre en forskjell å heve lønn og status som virkelig utgjør en forskjell.

Follestad melder seg har premiere på TV 2 Sumo torsdag 9. april. Det kommer flere episoder på torsdager utover i april og mai.