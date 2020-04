Derfor startet Kompani Lauritzen-jentene «Fenriks Angels»-gruppe

«FENRIKS ANGELS»: Slik ser det ut når jentene samles på Facetime. Foto: Desta Marie Beeder. MYE KONTAKT: Damene ringes hver lørdag klokken 19.00, for å prate før neste episode av Kompani Lauritzen kommer på skjermen. Foto: Desta Marie Beeder.

Damene forteller samtidig at hele «Fenrik Angels»-gruppen ringes på Facetime klokken 19 hver lørdag, for å preppe hverandre før kveldens Kompani Lauritzen-sending.

– Vi har jo opplevd det, men vi har ikke sett noen klipp av episodene som kommer, så det er nesten nytt for oss å gjenoppleve det hver gang. Så da oppdaterer vi og skåler med hverandre, sier Karlsnes.

Helt spesielt

Deltakerne tror at det sterke samholdet ble til etter alle de harde prøvelsene de ble utsatt for sammen. Samtidig er det også én ting som skiller programmet fra mange andre klassiske reality-program.

– Det var ikke noen intriger eller noe imellom oss. Vi hadde en ytre makt vi kunne være sur på sammen, nemlig befalet, sier Beeder.

– Det jeg syntes var absolutt flottest med dette programmet, er at det aldri handlet om å skape allianser eller å måtte dolke noen i ryggen for å fremme seg selv. Det nyttet ikke å være kjappest til å løpe, for du skulle ha med deg seks andre gærninger på laget ditt, forteller Karlsnes.

– Jeg setter så pris på den jentegjengen her. Vi har jo blitt utsatt for ganske store påkjenninger sammen - vært nede i kjelleren, og bokstavelig talt høyt og lavt sammen, og det må ha sementert denne relasjonen veldig, sier Karlsnes.

Planlegger felles-tur

Den sammensveisede gruppen har også lyst til å møtes igjen fysisk når det blir mulig igjen, og har allerede begynt å legge planer.

– Det har vært snakk om å gå en tur og få med deler av befalet, men nå må vi jo vente og se hvordan denne koronasitusjonen går, sier er Beeder og forteller at det er Siri Kristiansen som har tatt det meste av ansvaret der.

– Siri er den som ordner og styrer alt. Hun er som en matriark i gruppen.

«Livet før og etter»

Karlsnes er svært begeistret for at hun valgte å takke ja til å bli med på det utfordrende programmet, og mener det har hatt stor innvirkning på livet hennes.

SAMARBEID: Deltakerne ble stadig satt på prøver hvor de måtte samarbeide for å løse oppdrag. Foto: TV 2.

– Det høres veldig dramatisk ut, men for meg så er det «livet før og etter» deltakelsen. For jeg mener at jeg har blitt mye mer kjent med meg selv i forhold til egne evner og prestasjoner, men også fått vite at jeg tåler så mye mer, forteller hun.

Karlsnes trekker fram at hele gruppen i starten ikke skjønte poenget med at befalet måtte være så strenge, og gå rundt og pirke på alt. Det gikk derimot ikke så lang tid før de fleste skjønte at det var i beste mening.

Hun nevner spesielt én episode som satte dype spor hos henne.

– De kjørte jo beinhard stil hele veien. Men jeg fikk veldig respekt for han ganske raskt etter en gang hvor vi skulle inn og få evaluering om hvordan vi lå an. Da sa fenrik til meg: «Du må tro på at du kan like mye som det vi ser at du kan». Det var noe som traff meg skikkelig, både i hodet og hjertet, sier hun og utdyper:

– Det tok noen dager, men så skjønte vi at de var jo bare ute etter å hjelpe oss til å prestere, få en god opplevelse, kjenne på mestring og virkelig bygge hverandre opp. Og det gjør man jo ikke nødvendigvis ved å bare være nikkedukker, det må være rom for litt motstand. Er det ikke motbakker det går oppover, eller noe?, ler hun.

Mykere side

Ettersom tiden gikk, fikk deltakerne også sett en litt mykere side av befalet. Hun nevner blant annet første gang de fikk fenrik, Geir Aker, til å trekke på smilebåndet.

– En dag vi hadde litt egentid, og ikke måtte vaske kasernen, så hadde jeg tatt med ansiktsmasker. Så da satt hele gjengen der i ansiktsmaske når fenrik plutselig kom inn for å gi oss en melding, sier Karlsnes og fortsetter:

– Vi hadde jo ikke sett han knekke en eneste gang eller bryte opp fra den «Fenrik-stilen sin», men da sa han at «det var ekstremt vanskelig å bokstavelig talt holde maska». Det var ikke så mange ganger han hadde gått inn på en brakke og funnet hele gjengen i ansiktsmaske, ler hun.

Se Kompani Lauritzen på TV 2, lørdager klokken 20.00, eller på TV 2 Sumo når du vil.