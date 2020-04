Klokken 16 tirsdag presenterer Erna Solberg og helseminister Bent Høie (H) hvordan regjeringens inngripende tiltak vil se ut etter påske.

I intervju med TV 2 tirsdag sier fagdirektør i Folkhelseinstituttet, Frode Forland, at Norge nå må slippe litt opp på tiltakene.

– Det handler om å finne en balanse mellom epidemiens utvikling og effekten av tiltakene, for å holde dette i sjakk over lang tid, sier Forland.

– Stramme tiltak over lang tid vil føre til at man holder reproduksjonstaller under 1, men det er et spørsmål over hvor lenge man kan holde de stramme tiltakene før det går utilbørlig utover folk og totalgevinsten for folkehelsen, fortsetter.

Dermed ligger alt til rette for at regjeringen vil lempe på noen av de inngripende tiltakene, hvis de følger rådet fra FHI.

– Vi må trolig slippe litt opp og følge med på hvordan det påvirker utviklingen av epidemien. Det blir en viktig overvåkingssituasjon hvor vi må finne en balanse.

– Mener dere «slå ned»-strategien var korrekt?

– I den første fasen mener vi det har vært en god strategi, men vi må finne en måte å leve med dette i et lengre tidsperspektiv, kanskje et år framover. Vi må se oss som en del av verden. Dette er en global epidemi, en pandemi. Vi kan ikke leve isolert på denne øya som heter Norge resten av tiden. Vi må skjønne den internasjonale sammenhengen vi står i, sier Forland.

Les også: Kunnskapsministeren: Slik kan skolene gradvis åpne opp

Alle kommuner må forvente smitte

Forland sier vi nå må klare å ha to tanker i hodet samtidig.

– Vi må hele tiden tenke en total folkehelsenytte av tiltakene og det er viktig at vi har to tanker i hodet samtidig. Vi er et Folkehelseinstitutt og ikke bare et smitteverninstitutt, sier fagdirektøren.

Han sier det er problemer med dagens strategi, som er å slå ned viruset.

– Vi må klare å se virkningene av epidemibekjempelsen for den totale folkehelsen. Arbeidsledighet, utsatte barn som sliter, psykiske lidelser er noen av de langsiktige konsekvensene dette kan ha, og det er vanskelig å regne på dette opp mot hverandre. Vi må passe oss for at ikke de negative effektene av tiltakene blir verre enn epidemien i seg selv, sier Forland.

– Problemet med slå ned strategien er at viruset lett kan blusse opp igjen. Det vi må prøve å kontrollere er at det ikke blusser opp igjen til et nivå der vi får en for stor belastning på helsetjenesten.