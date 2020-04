– Dette er en forferdelig trasig sak som kan rokke ved troverdigheten og uavhengigheten til etaten, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen til TV 2.

Ifølge direktøren er den ansatte anmeldt til politiet og suspendert fra stillingen. Av hensyn til at dette også er en personalsak, er Vegvesenet svært tilbakeholden med informasjon om hva som har skjedd.

– Det er snakk om en betrodd medarbeider som har bistått politiet med uthenting av informasjon fra trafikkulykker, sier Dreyer.

Mannens forsvarer, Harald Jahren i advokatfirmaet Advokatkollegium, opplyser til TV 2 at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

Brukt i straffesak

Bakgrunnen for denne oppsiktsvekkende utviklingen i saken, er TV 2 sin avsløring i januar om at analyseverktøyet CrashCube kan inneholde feil.

Riksadvokaten la ned forbud om bruk av data fra CrashCube som bevis i straffesaker og Vegvesenet stanset bruken allerede i mai i fjor.

Som et ledd i intern gransking av CrashCube, engasjerte Statens vegvesen Pricewaterhouse Coopers (PwC) til gjennomgå alle verktøy som brukes i ulykkesgranskinger og kvaliteten på rapportene som har vært levert. Det er snakk om gjennomgang av cirka 250 rapporter tilbake til 2015.

– Våre foreløpige funn gir oss grunn til å tro at en Vegvesen-ansatt kan ha gitt uriktige opplysninger til politiet, sier direktør Dreyer.

Hun ønsker ikke gi informasjon om hvilke data som kan være manipulert og over hvor langt tidsrom dette skal ha foregått.

– Informasjon kan tyde på at noen av rapportene er brukt i rettssaker, men da ikke som eneste bevismateriell. Hvis feil i våre rapporter har påvirket utfallet av straffesaker, er det selvfølgelig svært beklagelig, mener direktøren.

Ikke fengslet

Dreyer vil heller ikke kommentere nærmere om data er manipulert til gunst eller ugunst for dem som har vært etterforsket.

– Nå avventer vi den endelige rapporten til PwC som blir ferdig til sommeren, samt politiets etterforskning. Vi tar denne saken på største alvor. Selv om det gir etaten vår en alvorlig ripe i lakken, er jeg glad for at feil hos oss blir avdekket og ryddet opp, sier Dreyer.

Kripos bekrefter overfor TV 2 at en person er pågrepet og siktet.

– Vi kan bekrefte at vi på bakgrunn av en anmeldelse fra Vegdirektøren har iverksatt en etterforskning. Saken dreier seg om at politiet ved flere anledninger kan ha mottatt feilaktig informasjon fra Statens vegvesen. Personen ble i forrige uke pågrepet, og er siktet for over en lengre periode å ha gitt uriktig informasjon til politiet i forbindelse med politiets etterforskninger. Siktede er ikke varetektsfengslet, opplyser politiadvokat Ole Kristian Bjørge i Kripos.

Kripos opplyser at det gjenstår mye taktisk og teknisk etterforskning i saken.

– Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å gå inn i de etterforskningsskritt som er gjort, eller planlegger å gjøre, sier Bjørge.