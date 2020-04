NFF frykter at fotballen og idretten nå går glipp av millioner når Stortinget behandler regjeringens pakke for økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet.

Dette melder Norges Fotballforbund på sine hjemmesider tirsdag.

– Flere klubber kvalifiserer til begge ordningene og vil som følge av foreslåtte restriksjoner gå glipp av millioner fordi idretten ikke kan søke begge. Utfordringen er at idretten blir behandlet som at alt er basert på frivillighet, men det er også store klubber som driver med næringsvirksomhet, sier fotballpresident i NFF Terje Svendsen.

– Og det gjelder ikke bare klubber i Eliteserien og Obos-ligaen, men også store breddeklubber som har investert i haller og baner og har faste forpliktelser, NFF er glad for pakken til idretten og frivilligheten på 600 millioner kroner, men har hele tiden vært tydelige på dette er i sum ikke nok til å dekke tapene idretten har. Flere av våre klubber vil ha et omsetningsfall på minst 30 prosent, som er målgruppen for ordningen, sier Svendsen.

NFF mottar daglige bekymringer fra norske klubber, både topp og bredde, som nå har permittert alle ansatte. Flere klubber har varslet om store økonomiske utfordringer. Flere klubber er også i likviditetskrise.

Forrige uke behandlet Stortinget krisepakke til idretten og frivilligheten på 700 millioner kroner. Pakken vil dekke deler av tapene idretten møter som følge av koronaviruset.

- Idrettspakken er tydelig avgrenset til billettinntekter og kostnader knyttet til arrangement. Men den samme klubben har også andre inntekter og faste kostnader (som andre næringsvirksomheter) og må derfor også være berettiget til å søke bedriftspakken. Vi frykter de langsiktige konsekvensene for tilbudet i klubbene. Den økonomiske situasjonen er så dramatisk og alvorlig at fotballen er avhengig av ordninger og tiltak som sikrer at vi fortsatt har bærekraftige klubber når situasjonen normaliserer seg. Vi ber ikke om doble bidrag, men at vi i likhet med andre næringer får hjelp til å komme over kneika, sier Svendsen.