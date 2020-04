Stortinget har satt et mål om at det kun skal selges nullutslippsbiler i Norge innen 2025.

Det er et ambisiøst mål, som både deler av bilbransjen og Finansdepartementet er skeptisk til om lar seg gjennomføre.

Også tidligere finansminister og FrP-leder Siv Jensen, er usikker på om dette i praksis lar seg gjøre.

– Jeg er ikke sikker på om det norske samfunnet er modent for det ennå. Vi må huske at vi skal ha bosetting over hele landet. Mange bor i områder med lange avstander, derfor må vi klare å ta hensyn til hele befolkningen, også når vi tenker bil- og avgiftspolitikk, forteller Siv Jensen.

Kjører elbil selv

FrP-lederen legger til at politikerne er nødt til å tenke på folks forskjellige behov, og ikke ensidig være opptatt av at alt skal tilrettelegges elbilistene.

– Det er ikke slik at elbil passer for alle. Mange i Norge er avhengig av bilen, og kjører mye og langt. Det er rett og slett ikke alle som har tid til å lade bilen på veien. Dessuten er elbilene med lengst rekkevidde, gjerne svært kostbare biler, sier Jensen, som selv kjører elbil privat. Nærmere bestemt en helt ny Volkswagen e-Golf.

Siv Jensen har ikke lenger privatsjåfør. Dermed ble det et gledelig gjensyn med baksetet – når vi inviterer på tur i nye Bentley Flying Spur. Foto: Rasmus Bell Andreassen

Denne byen har verdensrekord i elbiler

Blir skremt av 635 hester

Når vi inviterer den tidligere finansministeren på tur i selveste Bentley Flying Spur, en av Norges dyreste nybiler, får vi også høre hvordan det er å ikke sitte i regjering lenger.

Siv Jensen mener at Fremskrittspartiet fortsatt har stor innflytelse som opposisjonsparti på Stortinget, og at deres politikk nå er tydeligere enn før.

Naturligvis får Jensen også kjenne på noen av kreftene som bor i luksusbilen. Under panseret sitter nemlig en W12 motor på 6 liter. Den leverer 635 hk og hele 900 Nm, noe Jensen kanskje ikke er heeelt forberedt på.

– Gud, nå skremte du meg!!

For ordens skyld: Kjøreturen med Siv Jensen fant sted før nedstengingen på grunn av korona-viruset.

Se reaksjonen og hele intervjuet med Siv Jensen i videovinduet øverst i saken.

– Nei, nei, nei! Siv Jensen var ikke helt forberedt på 635 hk. Se hele intervjuet øverst i saken.

