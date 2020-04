Wuhan fjerner alle reiserestriksjoner

ÅPNER: En innbygger i Wuhan henter grønnsaker fra frivillige i Wuhan. Foto: Ng Han Guan / AP / NTB scanpix

Den kinesiske millionbyen Wuhan åpner nå opp for normal bil-, fly- og togtrafikk for første gang på over to og en halv måned.